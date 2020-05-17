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    3000 series 贴耳式耳机

    TAH4105WT/00

    沉浸在音乐的节拍之中。彰显个人风格。

    仿佛您刚踏入舞池一样。这些贴耳式耳机为您带来清晰的音效和强劲的低音效果。软垫头带可确保舒适，哑光色设计可让您打造自己的音乐风格。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    3000 series 贴耳式耳机

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    沉浸在音乐的节拍之中。彰显个人风格。

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 轻质头带
    • 紧凑可折叠
    封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

    封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

    饱满的低音，清晰的音效

    一遍又一遍地重温您在舞池里的精彩瞬间。32 毫米钕磁铁驱动器提供震撼粗犷的低音和清晰的音质。闭合式设计出色的隔音效果，让您可以享受挚爱曲目的每一秒。

    轻盈，可调节的软垫头带

    这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。

    平折设计，易于存放

    随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

    线控式遥控器。轻松控制音乐和通话

    接听电话。暂停播放列表。无需触摸您的智能手机。如果您的手机在口袋里，斜角接头有助于将耳机插入智能设备。

    斜角接头。让耳机保持连接状态

    -

    紧凑可折叠设计，便于携带

    真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      32 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      最大输入功率
      30 mW
      灵敏度
      106 dB
      类型
      动态

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      连接口
      3.5 毫米
      麦克风
      内置麦克风

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      17  厘米
      总重
      0.96  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11025 7
      净重
      0.459  千克
      自重
      0.501  千克

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5  厘米
      EAN
      48 95229 11025 0
      总重
      0.26  千克
      净重
      0.153  千克
      自重
      0.107  千克

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      16.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.153  千克

    • 设计

      颜色
      白色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20107 1

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