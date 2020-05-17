3000 series 贴耳式耳机
沉浸在音乐的节拍之中。彰显个人风格。
仿佛您刚踏入舞池一样。这些贴耳式耳机为您带来清晰的音效和强劲的低音效果。软垫头带可确保舒适，哑光色设计可让您打造自己的音乐风格。 查看所有优势
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饱满的低音，清晰的音效
一遍又一遍地重温您在舞池里的精彩瞬间。32 毫米钕磁铁驱动器提供震撼粗犷的低音和清晰的音质。闭合式设计出色的隔音效果，让您可以享受挚爱曲目的每一秒。
轻盈，可调节的软垫头带
这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。
平折设计，易于存放
随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
线控式遥控器。轻松控制音乐和通话
接听电话。暂停播放列表。无需触摸您的智能手机。如果您的手机在口袋里，斜角接头有助于将耳机插入智能设备。
紧凑可折叠设计，便于携带
真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
32 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 最大输入功率
-
30 mW
- 灵敏度
-
106 dB
- 类型
-
动态
-
连接
- 线缆长度
-
1.2米
- 连接口
-
3.5 毫米
- 麦克风
-
内置麦克风
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
17
厘米
- 总重
-
0.96
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11025 7
- 净重
-
0.459
千克
- 自重
-
0.501
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- EAN
-
48 95229 11025 0
- 总重
-
0.26
千克
- 净重
-
0.153
千克
- 自重
-
0.107
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
16.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.153
千克
-
设计
- 颜色
-
白色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20107 1
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