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贴耳式无线耳机

TAH4205RD/00
  • 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效
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    Bluetooth

    贴耳式无线耳机

    TAH4205RD/00

    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

    贴耳式无线耳机

    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

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      让您尽享低音音效

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 蓝牙®
      封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

      封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

      低音增强按钮。触感更强的低音

      这些贴耳式耳机拥有强大的 32 毫米钕磁铁声学驱动器，为您提供通透的音效和饱满的低音。如果您需要更多，只需按下低音增强按钮，您就会立即感受到不同。

      29 小时播放时间。USB-C 充电

      您可通过 USB-C 充电 2 小时，播放时间长达 29 小时 如果您开始低功耗跑步，快速充电 15 分钟可让音乐播放 4 小时。

      轻盈，可调节的软垫头带

      这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。

      平折设计，易于存放

      随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      不喜欢当前曲目？长按即可跳过。想要拒绝通话？只需按一下按钮即可完成此操作。智能蓝牙配对意味着这些耳机会记住最后配对的设备。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      紧凑可折叠设计，便于携带

      真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        USB 磁吸式充电线
        USB-C 线缆

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        多达 10 组  m

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 设计

        颜色
        绚丽红

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        待机时间
        166 小时
        通话时间
        21 小时
        音乐播放时间
        29  hr

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        音效增强
        降噪
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        灵敏度
        110  dB
        隔音膜
        PET
        类型
        动态

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        21.2  cm
        宽度
        17  cm
        高度
        24  cm
        总重
        1.04  千克
        净重
        0.5415  千克
        自重
        0.4985  千克
        GTIN
        1 48 95229 11029 5

      • 产品尺寸

        高度
        18.5  cm
        宽度
        16.5  cm
        厚度
        4  cm
        重量
        0.15  千克

      • 包装尺寸

        高度
        22.5  cm
        宽度
        19.5  cm
        厚度
        5  cm
        总重
        0.29  千克
        净重
        0.1805  千克
        自重
        0.1095  千克
        EAN
        48 95229 11029 8

      • UPC

        UPC
        8 40063 20111 8

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