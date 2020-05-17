贴耳式无线耳机
让您尽享低音音效
低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势
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让您尽享低音音效
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 紧凑可折叠
- 播放时间长达 29 小时
低音增强按钮。触感更强的低音
这些贴耳式耳机拥有强大的 32 毫米钕磁铁声学驱动器，为您提供通透的音效和饱满的低音。如果您需要更多，只需按下低音增强按钮，您就会立即感受到不同。
29 小时播放时间。USB-C 充电
您可通过 USB-C 充电 2 小时，播放时间长达 29 小时 如果您开始低功耗跑步，快速充电 15 分钟可让音乐播放 4 小时。
轻盈，可调节的软垫头带
这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。
平折设计，易于存放
随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
多功能按钮。轻松控制音乐和通话
不喜欢当前曲目？长按即可跳过。想要拒绝通话？只需按一下按钮即可完成此操作。智能蓝牙配对意味着这些耳机会记住最后配对的设备。
智能配对。自动查找蓝牙设备
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
紧凑可折叠设计，便于携带
真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
20 mW
- 灵敏度
-
110 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0 或更高版本
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
17
厘米
- 总重
-
1.043
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11028 8
- 净重
-
0.5415
千克
- 自重
-
0.5015
千克
-
便利性
- 控件类型
-
按钮
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
1 件
- 音乐播放时间
-
29
小时
- 通话时间
-
21 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 4hrs
- 电池重量（总计）
-
5.3
克
- 电池寿命待机时间
-
166 hr
- 电池类型（耳机）
-
锂聚合物（内置）
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11028 1
- 总重
-
0.286
千克
- 净重
-
0.1805
千克
- 自重
-
0.1055
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
16.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.15
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆
-
设计
- 颜色
-
白色
- 佩戴方式
-
头带
- 可折叠设计
-
平滑
- 贴耳材料
-
合成皮革
- 耳部贴合方式
-
贴耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20110 1
- 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。
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