让您尽享低音音效
低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享低音音效
低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势
让您尽享低音音效
低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享低音音效
低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势
这些贴耳式耳机拥有强大的 32 毫米钕磁铁声学驱动器，为您提供通透的音效和饱满的低音。如果您需要更多，只需按下低音增强按钮，您就会立即感受到不同。
您可通过 USB-C 充电 2 小时，播放时间长达 29 小时 如果您开始低功耗跑步，快速充电 15 分钟可让音乐播放 4 小时。
这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。
随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
不喜欢当前曲目？长按即可跳过。想要拒绝通话？只需按一下按钮即可完成此操作。智能蓝牙配对意味着这些耳机会记住最后配对的设备。
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。
声音
连接
便利性
设计
功率
附件
外箱
产品尺寸
包装尺寸
UPC
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