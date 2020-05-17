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贴耳式无线耳机

TAH4205WT/00
  • 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效 让您尽享低音音效
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    Bluetooth

    贴耳式无线耳机

    TAH4205WT/00

    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

    贴耳式无线耳机

    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

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    让您尽享低音音效

    低音更强劲，带来震撼音效。这些无线贴耳式耳机具有低音增强按钮，因此，只要您喜欢，您可以随时开启它。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，并提供时尚的哑光颜色可供选择。 查看所有优势

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      让您尽享低音音效

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 紧凑可折叠
      • 播放时间长达 29 小时
      封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

      封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

      低音增强按钮。触感更强的低音

      这些贴耳式耳机拥有强大的 32 毫米钕磁铁声学驱动器，为您提供通透的音效和饱满的低音。如果您需要更多，只需按下低音增强按钮，您就会立即感受到不同。

      29 小时播放时间。USB-C 充电

      您可通过 USB-C 充电 2 小时，播放时间长达 29 小时 如果您开始低功耗跑步，快速充电 15 分钟可让音乐播放 4 小时。

      轻盈，可调节的软垫头带

      这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。

      平折设计，易于存放

      随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      不喜欢当前曲目？长按即可跳过。想要拒绝通话？只需按一下按钮即可完成此操作。智能蓝牙配对意味着这些耳机会记住最后配对的设备。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      紧凑可折叠设计，便于携带

      真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        灵敏度
        110 dB (1K Hz)
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        最大输入功率
        30 mW
        驱动器类型
        动态

      • 连接

        蓝牙版本
        5.0
        支持的编解码器
        SBC
        最大范围
        最多 10 组
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        无线传输类型
        蓝牙
        无线
        麦克风
        内置麦克风

      • 便利性

        控件类型
        按钮

      • 设计

        颜色
        白色
        配戴方式
        头带
        可折叠设计
        平滑
        耳塞配件
        贴耳式
        耳罩类型
        封闭式后盖
        贴耳材料
        合成皮革

      • 功率

        音乐播放时间
        29
        通话时间
        21 小时
        电池类型（耳机）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（耳机）
        250 毫安时
        电池寿命待机时间
        166 小时
        充电时间
        2
        充电时间快
        充电 15 分钟，使用 4 小时
        电池数
        1 件
        电池重量（总计）
        5.3 克
        充电式设计

      • 附件

        充电电缆
        USB-C 线缆
        快速入门指南

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        21.2
        宽度
        17
        高度
        24
        总重
        1.043
        净重
        0.5415
        自重
        0.5015
        GTIN
        1 48 95229 11028 8

      • 产品尺寸

        高度
        18.5
        宽度
        16.5
        厚度
        4
        重量
        0.15

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        22.5
        宽度
        19.5
        厚度
        5
        总重
        0.286
        净重
        0.1805
        自重
        0.1055
        EAN
        48 95229 11028 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20110 1

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          • 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。

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