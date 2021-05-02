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    无线耳机

    TAH6506BK/00

    精彩每时每刻。

    这些精美的纤细无线耳机全身都是亮点。无论您在哪里聆听，主动降噪皆可支持您沉浸在您喜欢的音乐中。多任务处理也很简单，您可以同时与两个设备配对。

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    无线耳机

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    • 主动降噪
    • 纤薄轻便
    • 多点连接配对
    专注尽享音乐。主动降噪

    专注尽享音乐。主动降噪

    想要在您外出时降低噪音？这些无线头戴式耳机耳罩中的内置麦克风可隔离您不想听到的引擎噪音，让您随意享受挚爱乐曲。

    蓝牙多点连接。出色地工作

    蓝牙多点连接。出色地工作

    简化您的工作日流程。这些无线耳机可同时连接到两个蓝牙设备并根据需要在二者间进行切换。因此，您可以从笔记本电脑收听音乐和从手机接听来电。

    纤薄的耳罩式设计。出众外观

    椭圆耳罩和纤薄边框带来出色的时尚感。耳罩塞可形成密封效果，被动阻隔外部噪音。32 毫米驱动器可提供深沉的低音效果、清晰细腻的音效。

    30 小时播放时间。25 小时播放时间（主动降噪）

    这些无线贴耳式耳机充电一次即可播放 30 小时，或在激活主动降噪功能的情况下为 25 小时。充满电需要 2 小时。需要额外提升？充电 15 分钟即可为您提供 2 小时更长播放时间。

    集成式控件。清晰的通话质量

    耳罩上的按钮和旋钮可让您暂停播放列表、接听来电、控制音量、唤醒您手机的语音助手。通话质量清晰出色，且您可以同时将耳机与两个设备配对。

    方便存放。平折且小巧的折叠设计

    耳罩可旋转，使耳机折平，便于存放在办公室抽屉中。或者，您可以将其向内平折，紧凑地叠在一起，适合装入衣袋和包中。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      32 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      20 mW
      灵敏度
      112 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可分离线缆
      最大范围
      最多 10 组  米
      多点连接
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙
      耳机插孔
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      20.5  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      15.5  厘米
      总重
      1.086  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      净重
      0.435  千克
      自重
      0.651  千克

    • 便利性

      自动断电
      控件类型
      按钮

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      1 件
      通话时间
      30 小时
      充电时间
      2  小时
      音乐播放时间（ANC 打开时）
      25  小时
      音乐播放时间（ANC 关闭时）
      30  小时
      充电时间快
      15 mins for 2 hrs
      电池重量（总计）
      7.08  克
      电池容量（耳机）
      300  毫安时
      电池类型（耳机）
      锂聚合物（内置）

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      18.5  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      总重
      0.293  千克
      净重
      0.145  千克
      自重
      0.148  千克

    • 产品尺寸

      高度
      19  厘米
      宽度
      16.5  厘米
      厚度
      3.8  厘米
      重量
      0.145  千克

    • 附件

      便携盒
      1 个软包
      音频电缆
      3.5 毫米立体声电缆，长度=1.2 米
      快速入门指南
      充电电缆
      USB-C 电缆，500 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      头带
      可折叠设计
      平折/向内折叠
      贴耳材料
      合成皮革
      耳部贴合方式
      耳罩式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • 电信

      通话麦克风
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • ANC 功能

      ANC 技术
      FB
      自适应 ANC
      ANC 麦克风
      2 个麦克风
      ANC（主动式噪音消除）

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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