别具风格，彰显自由
这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
别具风格，彰显自由
这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。
别具风格，彰显自由
这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
别具风格，彰显自由
这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。
这些耳机专注于细节精心打造，靓丽精致。亮钢元素带来出众的触感，令肌肤凉爽。每个耳机都巧妙地带有飞利浦签名标志。小巧的亮钢充电盒上雕刻有 Georg Jensen 签名。
在外出时尽享真正自由。这些耳机充电一次可提供 6 小时的播放时间。携带充满电的袖珍型亮钢充电盒，可通过多次充电额外获得 18 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。
紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。提供小号、中号和大号硅橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。椭圆形声学管令人感觉舒适，可提升被动式噪音隔离效果。
这些耳机具有 6 毫米钕制声学驱动器和平衡电枢驱动器，可提供均衡的音效和浑厚的低音效果。如果您摘掉耳机片刻，音乐会自动暂停。单声道模式让您可以选择单耳聆听。具有回声消除功能的内置麦克风可在您通话时保持声音清晰。
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。
设计
声音
连接
便利性
附件
功率
包装尺寸
内箱
外箱
产品尺寸