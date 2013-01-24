主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

飞利浦 Georg Jensen 无线耳机

TAJT60/00
  • 别具风格，彰显自由 别具风格，彰显自由 别具风格，彰显自由
    -{discount-value}

    飞利浦 Georg Jensen 无线耳机

    TAJT60/00

    别具风格，彰显自由

    这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。

    飞利浦 Georg Jensen 无线耳机

    别具风格，彰显自由

    这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。

    别具风格，彰显自由

    这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。

    飞利浦 Georg Jensen 无线耳机

    别具风格，彰显自由

    这些飞利浦真无线耳机与 Georg Jensen 联合设计，呈现出众设计。青蓝色调与抛光钢质元素形成对比。充电盒精致漂亮，为您提供长达 24 小时的播放时间。

    相似产品

    See all wireless-headphones

      别具风格，彰显自由

      极具特色的设计。真无线音质

      这些耳机专注于细节精心打造，靓丽精致。亮钢元素带来出众的触感，令肌肤凉爽。每个耳机都巧妙地带有飞利浦签名标志。小巧的亮钢充电盒上雕刻有 Georg Jensen 签名。

      亮钢充电盒可随身携带

      在外出时尽享真正自由。这些耳机充电一次可提供 6 小时的播放时间。携带充满电的袖珍型亮钢充电盒，可通过多次充电额外获得 18 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。

      精细调谐，倍感舒适

      紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。提供小号、中号和大号硅橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。椭圆形声学管令人感觉舒适，可提升被动式噪音隔离效果。

      均衡的乐曲听觉效果。清晰的通话声音

      这些耳机具有 6 毫米钕制声学驱动器和平衡电枢驱动器，可提供均衡的音效和浑厚的低音效果。如果您摘掉耳机片刻，音乐会自动暂停。单声道模式让您可以选择单耳聆听。具有回声消除功能的内置麦克风可在您通话时保持声音清晰。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      轻松唤醒智能手机的语音助手

      不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        6 毫米
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        灵敏度
        94  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线
        充电盒
        耳塞套
        3 种尺寸
        快速入门指南

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        待机时间
        100 小时
        通话时间
        6 小时
        音乐播放时间
        6  小时

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 11043 4
        厚度
        4.5  厘米
        总重
        0.3074  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.1478  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.1596  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 内箱

        总重
        0.978  千克
        高度
        16.9  厘米
        长度
        15.4  厘米
        自重
        0.5346  千克
        宽度
        10.8  厘米
        GTIN
        2 48 95229 11043 8
        用户包装数量
        3
        净重
        0.4434  千克

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 11043 1
        用户包装数量
        24
        总重
        8.21  千克
        高度
        18.2  厘米
        长度
        44.2  厘米
        自重
        4.6628  千克
        宽度
        31.6  厘米
        净重
        3.5472  千克

      • 产品尺寸

        高度
        5.24  厘米
        重量
        0.112  千克
        宽度
        7.34  厘米
        厚度
        3.44  厘米

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 实际结果可能会有所不同