精细调谐，倍感舒适

紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。提供小号、中号和大号硅橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。椭圆形声学管令人感觉舒适，可提升被动式噪音隔离效果。