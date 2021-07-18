准备好听您喜欢的音乐

无线串流您每一个播客和播放列表。重新探索您的 CD 专辑或调到收音机。这款外观经典的微型音乐系统可在卧室或书房里带来出色的音效，您也可以通过 USB 或3.5 毫米模拟音频输入接口连接其他音源。