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    微型音乐系统

    TAM3205/93

    准备好听您喜欢的音乐

    无线串流您每一个播客和播放列表。重新探索您的 CD 专辑或调到收音机。这款外观经典的微型音乐系统可在卧室或书房里带来出色的音效，您也可以通过 USB 或3.5 毫米模拟音频输入接口连接其他音源。

    查看所有优势

    微型音乐系统

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    准备好听您喜欢的音乐

    • 蓝牙®
    • CD、MP3-CD、USB、FM
    • USB 充电端口
    • 18 瓦

    欣赏所有音乐

    这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。

    低音反射扬声器。低音更丰富

    书架式扬声器采用 3 英寸低音扬声器和低音反射端口，为您带来清晰的声音和优质低音。18 瓦输出功率为中小型房间带来出众的音乐体验。适合办公室、书房或卧室。

    经典设计

    双色调中央单元和暑假时扬声器让人回忆起 Hi-Fi 时代。带纹路的音量控制旋钮仿佛回到了模拟音频控制的经典触觉。单元前部带有按钮，可用于播放和选择音源。

    数码音效控制。选择预设声音风格

    嘻哈、合唱、交响乐或摇滚歌剧？无论您喜欢什么风格，这款微型组合音响的数码音效设定均可让您尽享更多体验。从预设声音风格中进行选择，享受美妙音乐。

    适合家庭

    这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米，您也可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。

    技术规格

    • 音效

      音效增强
      • 数码音效控制
      • 低音反射扬声器系统
      音量控制
      旋转式
      频率响应
      66-20000 Hz
      音效模式
      • 均衡
      • 明亮
      • 透明
      • 强劲动力
      • 温暖
      最大输出功率 (RMS)
      18 瓦
      扬声器阻抗
      6 欧姆

    • 扬声器

      全频驱动器直径
      3 英寸
      全频驱动器数量
      2
      驱动器配置
      全方位
      声道数量
      2.0

    • 连接

      USB
      USB 主机
      蓝牙版本
      4.2
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • 多点（多对）支持
      蓝牙范围
      10 米（开阔空间）
      音频输入
      3.5 毫米
      USB 充电
      5V，1A
      DLNA 标准
      不适用
      智能家居
      不适用

    • 音频播放

      光盘播放模式
      • 快进/快退
      • 下一首/上一首曲目搜索
      • 重复/随机播放/编序播放
      播放媒体
      • CD
      • MP3-CD
      • USB 闪存盘
      • CD-R/RW
      USB 直插式播放模式
      • 快退/快进
      • 播放/暂停
      • 上一首/下一首
      • 重复播放
      • 随机
      • 停止
      音频支持格式
      MP3
      最大采样频率
      24 位/44.1 kHz

    • 调谐器/接收/发送

      天线
      FM 调台伸缩天线
      调谐波段
      • FM 立体声
      • FM 单声
      预设电台
      10 (FM)
      RDS
      调谐器增强
      • 自动数字调谐
      • 自动扫描
      • 简易设定（即插即用）
      调谐器类型
      数字

    • 便利性

      时钟
      • 主屏显示
      • 24/12 小时显示
      遥控器
      加载软件类型
      托盘
      显示屏类型
      LED屏幕
      定时关机
      闹钟数
      1
      闹钟
      是，Buzzer、FM、CD

    • 兼容性

      智能手机/平板电脑应用程序控制

    • 功率

      电源
      100-240 伏交流，50/60 赫兹

    • 包装尺寸

      高度
      31.2  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      竖放
      宽度
      57.7  厘米
      厚度
      18.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 95125 5
      总重
      4.65  千克
      净重
      3.59  千克
      自重
      1.06  千克

    • 附件

      随附的附件
      • 遥控器（带电池）
      • 交流电源线
      • FM 天线
      • 快速入门指南
      • 保修证书
      电源线
      长 1.5 米

    • 设计

      壁挂式安装
      系统组件
      • 主控制单元
      • 喇叭

    • 尺寸

      主装置（宽 x 高 x 厚）
      180x121x247  毫米
      主装置重量
      1.6  千克
      扬声器单元数量
      2
      机身（宽 x 高 x 深）
      500 x 238 x 247 毫米
      机身重量
      3.59  千克
      扬声器设备（宽 x 高 x 厚）
      150x238x125 毫米
      扬声器重量（每台设备）
      0.96  千克

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 遥控器（带电池）
    • 交流电源线
    • FM 天线
    • 快速入门指南
    • 保修证书
    Badge-D2C

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