微型音乐系统
准备好听您喜欢的音乐
无线串流您每一个播客和播放列表。重新探索您的 CD 专辑或调到收音机。这款外观经典的微型音乐系统可在卧室或书房里带来出色的音效，您也可以通过 USB 或3.5 毫米模拟音频输入接口连接其他音源。 查看所有优势
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准备好听您喜欢的音乐
- 蓝牙®
- CD、MP3-CD、USB、FM
- USB 充电端口
- 18 瓦
欣赏所有音乐
这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表等更多内容，播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设，可提供清晰的接收效果，CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。
低音反射扬声器。低音更丰富
书架式扬声器采用 3 英寸低音扬声器和低音反射端口，为您带来清晰的声音和优质低音。18 瓦输出功率为中小型房间带来出众的音乐体验。适合办公室、书房或卧室。
经典设计
双色调中央单元和暑假时扬声器让人回忆起 Hi-Fi 时代。带纹路的音量控制旋钮仿佛回到了模拟音频控制的经典触觉。单元前部带有按钮，可用于播放和选择音源。
数码音效控制。选择预设声音风格
嘻哈、合唱、交响乐或摇滚歌剧？无论您喜欢什么风格，这款微型组合音响的数码音效设定均可让您尽享更多体验。从预设声音风格中进行选择，享受美妙音乐。
适合家庭
这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米，您也可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。
技术规格
-
音效
- 音效增强
-
- 音量控制
-
旋转式
- 频率响应
-
66-20000 Hz
- 音效模式
-
- 最大输出功率 (RMS)
-
18 瓦
- 扬声器阻抗
-
6 欧姆
-
扬声器
- 全频驱动器直径
-
3 英寸
- 全频驱动器数量
-
2
- 驱动器配置
-
全方位
- 声道数量
-
2.0
-
连接
- USB
-
USB 主机
- 蓝牙版本
-
4.2
- 蓝牙模式
-
- 蓝牙范围
-
10 米（开阔空间）
- 音频输入
-
3.5 毫米
- USB 充电
-
5V，1A
- DLNA 标准
-
不适用
- 智能家居
-
不适用
-
音频播放
- 光盘播放模式
-
-
快进/快退
-
下一首/上一首曲目搜索
-
重复/随机播放/编序播放
- 播放媒体
-
-
CD
-
MP3-CD
-
USB 闪存盘
-
CD-R/RW
- USB 直插式播放模式
-
-
快退/快进
-
播放/暂停
-
上一首/下一首
-
重复播放
-
随机
-
停止
- 音频支持格式
-
MP3
- 最大采样频率
-
24 位/44.1 kHz
-
调谐器/接收/发送
- 天线
-
FM 调台伸缩天线
- 调谐波段
-
- 预设电台
-
10 (FM)
- RDS
-
否
- 调谐器增强
-
- 调谐器类型
-
数字
-
便利性
- 时钟
-
- 遥控器
-
是
- 加载软件类型
-
托盘
- 显示屏类型
-
LED屏幕
- 定时关机
-
是
- 闹钟数
-
1
- 闹钟
-
是，Buzzer、FM、CD
-
兼容性
- 智能手机/平板电脑应用程序控制
-
否
-
功率
- 电源
-
100-240 伏交流，50/60 赫兹
-
包装尺寸
- 高度
-
31.2
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
竖放
- 宽度
-
57.7
厘米
- 厚度
-
18.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 95125 5
- 总重
-
4.65
千克
- 净重
-
3.59
千克
- 自重
-
1.06
千克
-
附件
- 随附的附件
-
-
遥控器（带电池）
-
交流电源线
-
FM 天线
-
快速入门指南
-
保修证书
- 电源线
-
长 1.5 米
-
设计
- 壁挂式安装
-
否
- 系统组件
-
-
尺寸
- 主装置（宽 x 高 x 厚）
-
180x121x247
毫米
- 主装置重量
-
1.6
千克
- 扬声器单元数量
-
2
- 机身（宽 x 高 x 深）
-
500 x 238 x 247 毫米
- 机身重量
-
3.59
千克
- 扬声器设备（宽 x 高 x 厚）
-
150x238x125 毫米
- 扬声器重量（每台设备）
-
0.96
千克
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 遥控器（带电池）
- 交流电源线
- FM 天线
- 快速入门指南
- 保修证书
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