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高清音频头戴式无线耳机

TAPH805BK/93
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    高清音频头戴式无线耳机

    TAPH805BK/93

    触发境界

    聆听音乐，忘却雨声。使用这些头戴式无线耳机时，您可以根据所处的环境控制主动降噪功能。30 小时播放时间和灵活便利的快速充电功能，让您在整个旅途中畅享美妙音乐 查看所有优势

    高清音频头戴式无线耳机

    触发境界

    聆听音乐，忘却雨声。使用这些头戴式无线耳机时，您可以根据所处的环境控制主动降噪功能。30 小时播放时间和灵活便利的快速充电功能，让您在整个旅途中畅享美妙音乐 查看所有优势

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    聆听音乐，忘却雨声。使用这些头戴式无线耳机时，您可以根据所处的环境控制主动降噪功能。30 小时播放时间和灵活便利的快速充电功能，让您在整个旅途中畅享美妙音乐 查看所有优势

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      触发境界

      头戴式主动降噪无线耳机

      • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳罩式

      30 小时播放时间或通话时间（打开 ANC 的情况下为 25 小时）

      这些耳机可以满足各类旅程的聆听需求。一次充电仅需 2 小时。可为您提供 30 小时（主动降噪关闭时）和 25 小时（主动降噪开启时）播放（或通话）时间。两档快充功能 — 疾速充电和快速充电可额外提供 2 小时或 6 小时的播放时间。

      主动降噪 (ANC)。让您陶醉其中，浑然忘我，尽享音乐

      借助主动降噪功能，将所有噪音都抛向九霄云外。只需轻触按钮，便可屏蔽掉火车运行的噪音或办公室中的嘈杂声。当您外出时，可在“感知”模式下边聆听音乐边注意街上的喧嚣。

      可调节顺滑头带。软质耳罩垫

      从播放列表到播客，精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频。软质耳罩垫可盖住整个耳朵，形成可被动阻隔外部噪音的密封效果。头带轻质易调节且顺滑：这些耳机不会与头发缠结在一起。

      平折且小巧的折叠设计。便于存放

      这些无线耳机配有柔软耳罩，可以两种形状整齐地折叠起来。您可将其平折，适合存放于办公室抽屉中或随附的便携袋中。也可以将其向内平折，紧凑地叠在一起，适合装入衣袋和包中。

      高清音频。聆听每一丝细节

      闪亮的钢琴曲。激烈的摇滚乐。无论您喜欢哪种类型的音乐，高清音频耳机都能让您感受到每个音符的全部冲击力。当连接至高清音源时，您将享受到无损音频的高品质丰富音色，无损音频以比 CD 更高的采样率进行录制，带来更纯净、逼真的音效。

      触摸控制。滑动、轻触、按下即可，可轻松控制

      通过向上或向下滑动耳机外壳触控面板控制音量。您可通过轻击来启用或禁用主动降噪。或使用“感知”模式在持续播放音乐的同时聆听您周围的更多声音。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。

      语音助手。外出时的生活管家

      无需取出手机便可料理好日常琐事：按一下头带上的按钮即可激活 Voice Assistant。您可以要求它打开您的日程表、阅读手机中的通知、打电话或向朋友发送消息、管理播放列表等等。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      快速充电。充电 5 分钟，可播放 2 小时

      如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。

      快速充电。充电 15 分钟，可播放 6 小时

      两档快充：疾速充电和快速充电，可额外提供 2 或 6 小时的播放时间。因此，您可以在周一至周五及以后的时段畅快聆听。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 附件

        USB 线
        Y
        飞机适配器
        Y
        音频电缆
        Y
        旅行收藏盒
        Y

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 传输格式：SBC
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        30  小时
        充电式设计
        Y
        待机时间
        200* 小时
        通话时间
        30 小时

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        波段
        7 - 40000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        90  分贝
        单元直径
        40 毫米

      • 外箱

        GTIN
        1 69 51613 94106 2
        高度
        26  厘米
        长度
        23.7  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        22.9  厘米
        总重
        2.608  千克
        净重
        0.834  千克
        自重
        1.774  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        7  厘米
        EAN
        69 51613 94106 5
        高度
        25  厘米
        随附产品数量
        1
        宽度
        21.5  厘米
        总重
        0.75  千克
        净重
        0.278  千克
        自重
        0.472  千克

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