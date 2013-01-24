这些耳机可以满足各类旅程的聆听需求。一次充电仅需 2 小时。可为您提供 30 小时（主动降噪关闭时）和 25 小时（主动降噪开启时）播放（或通话）时间。两档快充功能 — 疾速充电和快速充电可额外提供 2 小时或 6 小时的播放时间。
借助主动降噪功能，将所有噪音都抛向九霄云外。只需轻触按钮，便可屏蔽掉火车运行的噪音或办公室中的嘈杂声。当您外出时，可在“感知”模式下边聆听音乐边注意街上的喧嚣。
从播放列表到播客，精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频。软质耳罩垫可盖住整个耳朵，形成可被动阻隔外部噪音的密封效果。头带轻质易调节且顺滑：这些耳机不会与头发缠结在一起。
这些无线耳机配有柔软耳罩，可以两种形状整齐地折叠起来。您可将其平折，适合存放于办公室抽屉中或随附的便携袋中。也可以将其向内平折，紧凑地叠在一起，适合装入衣袋和包中。
闪亮的钢琴曲。激烈的摇滚乐。无论您喜欢哪种类型的音乐，高清音频耳机都能让您感受到每个音符的全部冲击力。当连接至高清音源时，您将享受到无损音频的高品质丰富音色，无损音频以比 CD 更高的采样率进行录制，带来更纯净、逼真的音效。
通过向上或向下滑动耳机外壳触控面板控制音量。您可通过轻击来启用或禁用主动降噪。或使用“感知”模式在持续播放音乐的同时聆听您周围的更多声音。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。
无需取出手机便可料理好日常琐事：按一下头带上的按钮即可激活 Voice Assistant。您可以要求它打开您的日程表、阅读手机中的通知、打电话或向朋友发送消息、管理播放列表等等。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。
两档快充：疾速充电和快速充电，可额外提供 2 或 6 小时的播放时间。因此，您可以在周一至周五及以后的时段畅快聆听。
设计
附件
连接
便利性
功率
声音
外箱
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