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无线蓝牙® 耳机

TAPN402BK/93
  • 每段旅程。全天候聆听 每段旅程。全天候聆听 每段旅程。全天候聆听
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    无线蓝牙® 耳机

    TAPN402BK/93

    每段旅程。全天候聆听

    决不错过任何一个节拍。这些防水无线耳机具有纤巧的颈带，使用便利。戴上或取出耳塞之际您都能知晓它的确切位置。振动模式可在来电时予以提醒，您可以获得 14 小时播放时间。 查看所有优势

    无线蓝牙® 耳机

    每段旅程。全天候聆听

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      入耳挂颈式防水无线耳机

      • 12.2 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 挂颈式

      12.2 毫米钕制声学驱动器

      精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频

      3 种可互换橡胶耳塞罩。配戴舒适

      椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      细腻的音效。震撼的低音

      精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频

      IPX4 级防水。畅享雨中的音乐旅程。

      这些耳机具有 IPX4 防水等级，这意味着它们耐持续润湿。无论是重要的通话还是舒缓的播放列表，您都可以在雨中清晰聆听。

      快速充电。充电 5 分钟，可播放 2 小时

      如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。

      纤薄颈带。即使佩戴一整天也很舒适

      纤薄颈带，舒适贴合颈部。即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      振动模式。来电时颈带会振动

      即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 附件

        USB 线

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        14  小时
        充电式设计
        待机时间
        120* 小时
        通话时间
        14

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        波段
        7 - 40000 赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        10 mW
        灵敏度
        103  分贝
        单元直径
        12.2 毫米

      • 内箱

        GTIN
        2 69 51613 94105 2
        高度
        21.4  厘米
        长度
        18  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        10.3  厘米
        总重
        0.75  千克
        净重
        0.096  千克
        自重
        0.654  千克

      • 外箱

        GTIN
        1 69 51613 94105 5
        高度
        24.7  厘米
        长度
        43.2  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        38.3  厘米
        总重
        7.08  千克
        净重
        0.768  千克
        自重
        6.312  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 51613 94105 8
        高度
        20  厘米
        宽度
        17  厘米
        总重
        0.215  千克
        净重
        0.032  千克
        自重
        0.183  千克

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