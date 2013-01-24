每段旅程。全天候聆听
决不错过任何一个节拍。这些防水无线耳机具有纤巧的颈带，使用便利。戴上或取出耳塞之际您都能知晓它的确切位置。振动模式可在来电时予以提醒，您可以获得 14 小时播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每段旅程。全天候聆听
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每段旅程。全天候聆听
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精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频
椭圆声管配合 3 种尺寸可互换橡胶耳塞罩，形成理想的密封效果。享受全天舒适聆听体验和出众的被动式噪音隔离效果。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频
这些耳机具有 IPX4 防水等级，这意味着它们耐持续润湿。无论是重要的通话还是舒缓的播放列表，您都可以在雨中清晰聆听。
如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。
纤薄颈带，舒适贴合颈部。即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。
用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。
设计
附件
连接
便利性
功率
声音
内箱
外箱
包装尺寸