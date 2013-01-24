无论您一天做什么，这些无线耳塞式耳机都可确保连续运行。一次充电仅需 2 小时，但可提供 9 小时播放时间。如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。
借助主动降噪功能，将所有噪音都抛向九霄云外。只需轻触按钮，便可屏蔽掉火车运行的噪音或办公室中的嘈杂声。当您外出时，可在“感知”模式下边聆听音乐边注意街上的喧嚣。
接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。当您聆听音乐和播客时，精心调谐的钕制声学驱动器可提供清晰、细腻的音效。
喜欢您的高清流媒体服务？这些高清音频耳机可让您畅享更多聆听乐趣。其能够再现高达 40 千赫的高频，让您在外出时仍能欣赏到更多细节。
在您打开蓝牙功能的瞬间，这些无线耳机便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
纤薄颈带，舒适贴合颈部。即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。
3 种尺寸可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。
无需取出手机便可管理好您的生活：只需吩咐 Google Assistant 即可。按一下颈带上的按钮即可激活 Google Assistant。您可以让其打开您的日程表、阅读手机中的通知、打电话或向朋友发送消息、管理播放列表等等。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。
精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频
设计
附件
连接
便利性
功率
声音
内箱
外箱
包装尺寸