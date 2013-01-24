Google Assistant。外出时管理好您的生活

无需取出手机便可管理好您的生活：只需吩咐 Google Assistant 即可。按一下颈带上的按钮即可激活 Google Assistant。您可以让其打开您的日程表、阅读手机中的通知、打电话或向朋友发送消息、管理播放列表等等。