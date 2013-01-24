主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

高清音频 无线耳塞式耳机，

TAPN505BK/93
  • 全情投入。心无旁骛 全情投入。心无旁骛 全情投入。心无旁骛
    -{discount-value}

    高清音频 无线耳塞式耳机，

    TAPN505BK/93

    全情投入。心无旁骛

    无线降噪耳塞让您始终专注于训练，为您提供多达 14 小时的播放时间。质地轻盈的颈带让这些耳塞可以轻松随身。新型智能功能让一切都井井有条。 查看所有优势

    高清音频 无线耳塞式耳机，

    全情投入。心无旁骛

    无线降噪耳塞让您始终专注于训练，为您提供多达 14 小时的播放时间。质地轻盈的颈带让这些耳塞可以轻松随身。新型智能功能让一切都井井有条。 查看所有优势

    全情投入。心无旁骛

    无线降噪耳塞让您始终专注于训练，为您提供多达 14 小时的播放时间。质地轻盈的颈带让这些耳塞可以轻松随身。新型智能功能让一切都井井有条。 查看所有优势

    高清音频 无线耳塞式耳机，

    全情投入。心无旁骛

    无线降噪耳塞让您始终专注于训练，为您提供多达 14 小时的播放时间。质地轻盈的颈带让这些耳塞可以轻松随身。新型智能功能让一切都井井有条。 查看所有优势

    相似产品

    See all noise-cancelling-headphones

      全情投入。心无旁骛

      高清音频，ANC 无线挂颈式耳塞

      • 12.2 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 挂颈式

      9 小时播放时间（7 小时主动降噪）

      无论您一天做什么，这些无线耳塞式耳机都可确保连续运行。一次充电仅需 2 小时，但可提供 9 小时播放时间。如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。

      主动降噪。全无干扰

      借助主动降噪功能，将所有噪音都抛向九霄云外。只需轻触按钮，便可屏蔽掉火车运行的噪音或办公室中的嘈杂声。当您外出时，可在“感知”模式下边聆听音乐边注意街上的喧嚣。

      细腻的音效。震撼的低音

      接听电话、暂停播放列表，所有操作均无需接触智能手机。具有回声消除功能的内置麦克风可在通话时保持声音清晰。当您聆听音乐和播客时，精心调谐的钕制声学驱动器可提供清晰、细腻的音效。

      高清音频。聆听更多细节

      喜欢您的高清流媒体服务？这些高清音频耳机可让您畅享更多聆听乐趣。其能够再现高达 40 千赫的高频，让您在外出时仍能欣赏到更多细节。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您打开蓝牙功能的瞬间，这些无线耳机便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      纤薄颈带，适合全天佩戴。便携袋

      纤薄颈带，舒适贴合颈部。即使您沉浸于音乐之中或将耳塞挂在颈间，振动模式也可确保您不会错过任何一个电话。

      3 种可互换橡胶耳塞罩。

      3 种尺寸可互换橡胶耳塞套，形成理想的密封效果。柔性翼尖牢固固定在耳廓脊线下。无论训练强度有多大，这款运动耳机均可保持稳固佩戴效果。

      Google Assistant。外出时管理好您的生活

      无需取出手机便可管理好您的生活：只需吩咐 Google Assistant 即可。按一下颈带上的按钮即可激活 Google Assistant。您可以让其打开您的日程表、阅读手机中的通知、打电话或向朋友发送消息、管理播放列表等等。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      快速充电。充电 5 分钟，可播放 2 小时

      如果您需要更多电能，只需充电 5 分钟，便可以再播放 2 小时。

      12.2 毫米钕制声学驱动器

      精心调谐的钕制声学驱动器，可提供深沉的低音和清晰的中频

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 附件

        USB 线
        旅行收藏盒

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        9  小时
        充电式设计
        待机时间
        160* 小时
        通话时间
        9 小时

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        波段
        7 - 40000 赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        10 mW
        灵敏度
        103  分贝
        单元直径
        12.2 毫米

      • 内箱

        GTIN
        2 69 51613 94104 5
        高度
        21.4  厘米
        长度
        18  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        10.3  厘米
        总重
        0.855  千克
        净重
        0.102  千克
        自重
        0.753  千克

      • 外箱

        GTIN
        1 69 51613 94104 8
        高度
        24.7  厘米
        长度
        43.2  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        38.3  厘米
        总重
        7.93  千克
        净重
        0.816  千克
        自重
        7.114  千克

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 51613 94104 1
        高度
        20  厘米
        随附产品数量
        1
        宽度
        17  厘米
        总重
        0.25  千克
        净重
        0.034  千克
        自重
        0.216  千克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 实际结果可能会有所不同