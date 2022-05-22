不错过任何一个节拍。
真无线耳机采用 10 毫米驱动器和混合主动噪音消除技术,可让您专注于重要的声音。采用曲棍外形设计，具有 IPX4 防溅和防汗功能，配有一个口袋大小的充电盒，为您提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些耳机具有混合主动降噪功能，可过滤掉您不想听到的声音。感知模式意味着可让您在需要时将您带回现实世界。这是向您喜爱的声音致敬的理想方式！
这些耳机采用双麦克风、降噪算法，带给您出色的清晰通话体验。每个耳塞中有两个波束成形麦克风，可有效降低环境噪音，确保通话双方清晰地听到彼此的声音。让您每次都可清晰通信！
耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。
IPX4 防护等级和震撼的 10 mm 驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。
此 USB-C 充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。凭借这款可以放进您口袋的充电盒，您可以全天聆听。这使这些耳机适合一整天外出的用户。
无论您一天使用多长时间，这些耳机均能为您带来全天聆听体验。在 ANC 关闭和 ANC 开启的情况下，您可以从一对充满电的耳塞分别获得 6 或 5 小时的播放时间。充满电的充电盒可分别额外提供 20 或 16 小时的播放时间。
声音
ANC 功能
连接
便利性
设计
功率
语音助手
附件
尺寸
包装尺寸
内箱
外箱
UPC
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