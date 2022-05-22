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真无线耳机

TAT4507SL/00
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    真无线耳机

    TAT4507SL/00

    不错过任何一个节拍。

    真无线耳机采用 10 毫米驱动器和混合主动噪音消除技术,可让您专注于重要的声音。采用曲棍外形设计，具有 IPX4 防溅和防汗功能，配有一个口袋大小的充电盒，为您提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

    真无线耳机

    不错过任何一个节拍。

    真无线耳机采用 10 毫米驱动器和混合主动噪音消除技术,可让您专注于重要的声音。采用曲棍外形设计，具有 IPX4 防溅和防汗功能，配有一个口袋大小的充电盒，为您提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

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    真无线耳机采用 10 毫米驱动器和混合主动噪音消除技术,可让您专注于重要的声音。采用曲棍外形设计，具有 IPX4 防溅和防汗功能，配有一个口袋大小的充电盒，为您提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

    真无线耳机

    不错过任何一个节拍。

    真无线耳机采用 10 毫米驱动器和混合主动噪音消除技术,可让您专注于重要的声音。采用曲棍外形设计，具有 IPX4 防溅和防汗功能，配有一个口袋大小的充电盒，为您提供长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

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      • 混合主动降噪
      • 2x2 个麦克风可实现清晰语音通话
      • 口袋大小的充电盒
      • IPX4 防溅/防汗
      混合主动降噪

      混合主动降噪

      这些耳机具有混合主动降噪功能，可过滤掉您不想听到的声音。感知模式意味着可让您在需要时将您带回现实世界。这是向您喜爱的声音致敬的理想方式！

      2x2 个麦克风可实现清晰语音通话

      2x2 个麦克风可实现清晰语音通话

      这些耳机采用双麦克风、降噪算法，带给您出色的清晰通话体验。每个耳塞中有两个波束成形麦克风，可有效降低环境噪音，确保通话双方清晰地听到彼此的声音。让您每次都可清晰通信！

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      耳塞佩戴舒适，可稳固地与耳道贴合，从而形成完美的密封效果，减少外部噪音。聆听每一个节拍和单词！提供三种尺寸的柔软可互换硅胶耳塞套，让您享受真正的舒适感。

      IPX 4 防溅和防汗

      IPX4 防护等级和震撼的 10 mm 驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质！耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。

      便携式充电盒

      此 USB-C 充电盒采用小巧的包装，却为您提供真材实料的动力。凭借这款可以放进您口袋的充电盒，您可以全天聆听。这使这些耳机适合一整天外出的用户。

      6 + 20 小时播放时间，让您全天聆听

      无论您一天使用多长时间，这些耳机均能为您带来全天聆听体验。在 ANC 关闭和 ANC 开启的情况下，您可以从一对充满电的耳塞分别获得 6 或 5 小时的播放时间。充满电的充电盒可分别额外提供 20 或 16 小时的播放时间。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        10 毫米
        灵敏度
        105 dB(1k Hz)
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        最大输入功率
        10 mW
        驱动器类型
        动态

      • ANC 功能

        ANC（主动式噪音消除）
        ANC 技术
        混合
        感知模式
        ANC 麦克风
        4 个麦克风

      • 连接

        蓝牙版本
        5.2
        支持的编解码器
        • AAC
        • SBC
        最大范围
        最多 10 组  m
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        无线传输类型
        蓝牙
        无线

      • 便利性

        飞利浦耳机应用程序支持
        可进行固件更新
        防水
        IPX4
        用于 TWS 的单声道模式
        控件类型
        触感

      • 设计

        颜色
        春雪冰晶
        耳塞配件
        耳塞
        入耳式配件类型
        硅胶耳塞
        贴耳材料
        硅橡胶

      • 功率

        音乐播放时间（ANC 关闭时）
        6 + 20 小时
        音乐播放时间（ANC 打开时）
        5 + 16 小时
        电池类型（耳塞）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（耳塞）
        40 mAh
        电池类型（充电盒）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（充电盒）
        450 mAh
        充电时间
        2  hr
        充电时间快
        充电 15 分钟使用 1 小时
        电池数
        3 盒
        电池重量（总计）
        10.26 克
        充电式设计

      • 语音助手

        语音助手支持
        语音助手兼容
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        语音助手激活
        手动

      • 附件

        耳塞套
        3 对 (S/M/L)
        充电盒
        充电电缆
        USB-C 电缆，500 毫米
        快速入门指南

      • 尺寸

        耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
        3.3 x 2.1 x 2.3  cm
        充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
        6.2 x 3.8 x 2.9  cm
        总重量
        0.043  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        EAN
        48 95229 12900 9
        厚度
        3.5  cm
        总重
        0.125  千克
        高度
        17.2  cm
        净重
        0.067  千克
        自重
        0.058  千克
        宽度
        9.5  cm

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        GTIN
        2 48 95229 12900 3
        总重
        0.516  千克
        高度
        11  cm
        长度
        16  cm
        净重
        0.201  千克
        自重
        0.315  千克
        宽度
        11.5  cm

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        GTIN
        1 48 95229 12900 6
        总重
        4.575  千克
        高度
        25  cm
        长度
        33.8  cm
        净重
        1.608  千克
        自重
        2.967  千克
        宽度
        24.5  cm

      • UPC

        UPC
        8 40063 20265 8

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