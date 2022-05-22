6 + 20 小时播放时间，让您全天聆听

无论您一天使用多长时间，这些耳机均能为您带来全天聆听体验。在 ANC 关闭和 ANC 开启的情况下，您可以从一对充满电的耳塞分别获得 6 或 5 小时的播放时间。充满电的充电盒可分别额外提供 20 或 16 小时的播放时间。