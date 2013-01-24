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耳塞式耳机 真无线耳机

TAT5505BK/00
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    耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT5505BK/00

    定制音效。彰显风格。

    无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。

    耳塞式耳机 真无线耳机

    定制音效。彰显风格。

    无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。

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    耳塞式耳机 真无线耳机

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    无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。

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      时尚设计和混合式主动降噪

      这些真无线耳机不仅外观精美，还能让您外出时更好地听音乐。混合式主动降噪功能可降低外部噪音，减少您与音乐之间的噪音。感知模式可将您带回现实世界。

      飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

      增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

      双麦克风可实现清晰通话。单声道模式

      每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

      充电盒。提供长达 20 小时的播放时间

      充电盒可提供长达 20 小时的播放时间，充电一次，耳机可播放 5 小时（在打开 ANC 的情况下为 4.5 小时）。快速充电 15 分钟可获得 1 小时额外时间。使用 USB-C 为充电盒充电需要 2 小时。

      震撼的 8 毫米钕制驱动器。低音强劲，音质清晰

      旅行、在家办公或只是放松。8 毫米驱动器可为每个曲目、播放列表等提供出色音质。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。

      椭圆声管。硅橡胶耳塞套

      椭圆形声管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。您可以选择小号、中号和大号硅橡胶耳塞套，以便您始终可以获得舒适的佩戴体验。

      坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。 241

      IPX5 防溅和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      技术规格

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • AVRCP
        • A2DP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 产品尺寸

        高度
        3.2  厘米
        宽度
        7.4  厘米
        厚度
        3.6  厘米
        线缆长度
        0  厘米
        重量
        0.064  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.237  千克
        净重
        0.091  千克
        自重
        0.146  千克
        EAN
        48 95229 11038 0
        随附产品数量
        1

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        34  厘米
        宽度
        33.5  厘米
        高度
        24.5  厘米
        总重
        6.837  千克
        自重
        4.653  千克
        GTIN
        1 48 95229 11038 7
        净重
        2.184  千克

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        16  厘米
        宽度
        16  厘米
        高度
        11  厘米
        总重
        0.78  千克
        自重
        0.507  千克
        GTIN
        2 48 95229 11038 4
        净重
        0.273  千克

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        音乐播放时间
        5+15  小时
        待机时间
        80 小时
        通话时间
        5 小时

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕铁硼
        单元直径
        电池充电保护

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • USB 充电线缆

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