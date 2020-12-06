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  • 定制音效。彰显风格。 定制音效。彰显风格。 定制音效。彰显风格。

    5000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT5505BK/00

    定制音效。彰显风格。

    无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真正无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳机可以暂停音乐。

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    5000 series 耳塞式耳机 真无线耳机

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    时尚设计和混合主动降噪

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    这款真正的无线耳机不仅外观优美，还能让您在移动中更好地听音乐。混合主动降噪功能可降低外部噪音，减少您与音乐之间的噪音。感知模式可让您重新融入世界。

    飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

    飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

    增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

    强大的 8 毫米钕制驱动器。低音震撼，声音清晰

    强大的 8 毫米钕制驱动器。低音震撼，声音清晰

    旅行、居家办公或只是放松。8 毫米驱动器可为每个音轨、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳机，音乐将暂停。重新戴上耳机，音乐将再次播放。

    坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

    坚固可靠的连接。集成式耳塞控件

    在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。

    双麦克风可实现清晰通话。单声道模式。

    每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

    充电盒。提供长达 20 小时的播放时间

    充电盒可播放长达 20 小时，耳机一次充电即可播放 5 小时（使用 ANC 时为 4.5 小时）。15 分钟快速充电让您额外播放一小时。通过 USB-C 为充电盒充电需要两小时。

    椭圆声管。硅胶耳塞盖

    椭圆形声音传输管舒适、牢固地固定在耳朵中，最大限度地提高了被动式噪音隔离效果。您可以选择小巧、中等或大硅胶耳塞盖，因此您始终可以获得舒适的佩戴体验。

    IPX5 防溅和防汗

    这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    感知模式。在您需要时回到现实世界

    -

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      8 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      105 dB (1K Hz)
      最大输入功率
      5  mW

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • 传输格式：SBC
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      32.2  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      22.7  厘米
      总重
      5.52  千克
      高度
      42  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      净重
      2.064  千克
      自重
      3.456  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换

    • 内箱

      长度
      15  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.5  厘米
      高度
      19.7  厘米
      净重
      0.258  千克
      总重
      0.633  千克
      自重
      0.375  千克
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      音乐播放时间
      5+15  小时
      待机时间
      200 小时
      通话时间
      5+15 小时
      充电时间
      2  小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      总重
      0.164  千克
      净重
      0.086  千克
      自重
      0.078  千克

    • 产品尺寸

      线缆长度
      0  厘米
      高度
      3.6  厘米
      宽度
      3.2  厘米
      厚度
      7.4  厘米
      重量
      0.057  千克

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      USB-C 线缆
      耳塞套
      3 种尺寸

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 3 种尺寸的耳罩
    • USB 充电线缆
    Badge-D2C

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