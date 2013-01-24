包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- USB 充电线缆
定制音效。彰显风格。
无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
定制音效。彰显风格。
无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。
定制音效。彰显风格。
无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
定制音效。彰显风格。
无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳塞可以暂停音乐。
这些真无线耳机不仅外观精美，还能让您外出时更好地听音乐。混合式主动降噪功能可降低外部噪音，减少您与音乐之间的噪音。感知模式可将您带回现实世界。
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。
充电盒可提供长达 20 小时的播放时间，充电一次，耳机可播放 5 小时（在打开 ANC 的情况下为 4.5 小时）。快速充电 15 分钟可获得 1 小时额外时间。使用 USB-C 为充电盒充电需要 2 小时。
旅行、在家办公或只是放松。8 毫米驱动器可为每个曲目、播放列表等提供出色音质。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。
椭圆形声管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。您可以选择小号、中号和大号硅橡胶耳塞套，以便您始终可以获得舒适的佩戴体验。
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。 241
这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
连接
产品尺寸
包装尺寸
外箱
内箱
附件
便利性
功率
声音