5000 series 耳塞式耳机 真无线耳机
定制音效。彰显风格。
无论是听音乐还是打电话，这款外观流畅的真正无线耳机都能灵活适用。主动降噪可以消除背景噪音，您也可以使用飞利浦耳机应用个性化音效。取出耳机可以暂停音乐。 查看所有优势
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定制音效。彰显风格。
- 8 毫米驱动器/封闭式后盖
- 主动降噪
- 尊享黑
- 蓝牙®
时尚设计和混合主动降噪
这款真正的无线耳机不仅外观优美，还能让您在移动中更好地听音乐。混合主动降噪功能可降低外部噪音，减少您与音乐之间的噪音。感知模式可让您重新融入世界。
飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。
强大的 8 毫米钕制驱动器。低音震撼，声音清晰
旅行、居家办公或只是放松。8 毫米驱动器可为每个音轨、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳机，音乐将暂停。重新戴上耳机，音乐将再次播放。
坚固可靠的连接。集成式耳塞控件
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。
双麦克风可实现清晰通话。单声道模式。
每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。
充电盒。提供长达 20 小时的播放时间
充电盒可播放长达 20 小时，耳机一次充电即可播放 5 小时（使用 ANC 时为 4.5 小时）。15 分钟快速充电让您额外播放一小时。通过 USB-C 为充电盒充电需要两小时。
椭圆声管。硅胶耳塞盖
椭圆形声音传输管舒适、牢固地固定在耳朵中，最大限度地提高了被动式噪音隔离效果。您可以选择小巧、中等或大硅胶耳塞盖，因此您始终可以获得舒适的佩戴体验。
IPX5 防溅和防汗
这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
8 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
105 dB (1K Hz)
- 最大输入功率
-
5
mW
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
32.2
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
22.7
厘米
- 总重
-
5.52
千克
- 高度
-
42
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11038 7
- 净重
-
2.064
千克
- 自重
-
3.456
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
内箱
- 长度
-
15
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.5
厘米
- 高度
-
19.7
厘米
- 净重
-
0.258
千克
- 总重
-
0.633
千克
- 自重
-
0.375
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11038 4
-
功率
- 电池类型
-
锂离子
- 音乐播放时间
-
5+15
小时
- 待机时间
-
200 小时
- 通话时间
-
5+15 小时
- 充电时间
-
2
小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11038 0
- 总重
-
0.164
千克
- 净重
-
0.086
千克
- 自重
-
0.078
千克
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
0
厘米
- 高度
-
3.6
厘米
- 宽度
-
3.2
厘米
- 厚度
-
7.4
厘米
- 重量
-
0.057
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
USB-C 线缆
- 耳塞套
-
3 种尺寸
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20158 3
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