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真无线耳机

TAT5506WT/00
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    真无线耳机

    TAT5506WT/00

    畅享生活，尽情舞动，享受音乐

    极具魅力的真无线耳机，让您尽情享受音乐或进行通话。专业降噪可以消除背景噪音，所以此款耳机非常适合在户外或通勤时使用。不仅佩戴舒适，金属质感还增添了一丝时尚气息。 查看所有优势

    真无线耳机

    畅享生活，尽情舞动，享受音乐

    极具魅力的真无线耳机，让您尽情享受音乐或进行通话。专业降噪可以消除背景噪音，所以此款耳机非常适合在户外或通勤时使用。不仅佩戴舒适，金属质感还增添了一丝时尚气息。 查看所有优势

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    真无线耳机

    畅享生活，尽情舞动，享受音乐

    极具魅力的真无线耳机，让您尽情享受音乐或进行通话。专业降噪可以消除背景噪音，所以此款耳机非常适合在户外或通勤时使用。不仅佩戴舒适，金属质感还增添了一丝时尚气息。 查看所有优势

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      畅享生活，尽情舞动，享受音乐

      • 降噪 Pro
      • 两个麦克风可实现清晰通话
      • 无线充电盒
      • IPX5 防水保护

      设计时尚，降噪 Pro

      这些真正的无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力。先进的噪音消除功能可过滤不需要的声音，而“感知模式”又可让您听到周围的声音。在飞利浦耳机应用程序上启用“语音增强模式”，无需取下耳机即可与附近的人沟通交流。

      10 毫米钕制驱动器，带来出众音质

      在路上。在火车上。在公园或健身房。无论您在哪里聆听，经过完美调整的 10 毫米驱动器都能为您的每首曲目、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳塞，音乐将暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次播放。

      使用一个或两个耳塞都可实现清晰通话

      两个麦克风专注于您的声音，您的声音将被清晰地听到，您可以在使用一个耳塞的同时将另一个耳塞充电，从而将通话时间增加一倍。您只需在当前耳塞电池电量不足时进行更换，麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞。

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。

      便携的无线充电盒。播放时间长达 32 小时

      无论您的一天如何安排，这些耳机都能跟上您的步伐。一对充满电的耳塞可让您获得 8 小时播放时间（在 ANC 打开的情况下为 7 小时），满电充电盒又可以额外增加 24 小时（在 ANC 打开的情况下为 21 小时）。兼容 Qi 的盒子可以无线充电或通过 USB-C 充电。

      飞利浦耳机应用程序。自定义声音等

      飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换，或控制“语音增强模式”。

      轻松控制和配对

      耳塞上的控件可让您暂停播放列表、接听电话和唤醒手机语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

      IPX5 防水和防汗

      IPX5 等级意味着这些耳机可防水喷溅。耳塞可抵抗汗水，您也不需要担心被雨淋到。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        10 毫米
        灵敏度
        105 dB (1K Hz)
        波段
        20 - 20 000 赫兹
        最大输入功率
        5 mW
        原声系统
        开放式
        驱动器类型
        动态

      • ANC 功能

        ANC 技术
        混合，ANC Pro
        感知模式
        自适应 ANC
        ANC 麦克风
        4 个麦克风
        ANC（主动式噪音消除）

      • 电信

        用于呼叫的麦克风
        2 个麦克风
        ENC 麦克风

      • 连接

        蓝牙版本
        5.2
        支持的编解码器
        • AAC
        • SBC
        最大范围
        最多 10 组
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        无线传输类型
        蓝牙
        无线

      • 便利性

        飞利浦耳机应用程序支持
        可进行固件更新
        自动暂停（红外传感器）
        防水
        IPX5
        用于 TWS 的单声道模式
        控件类型
        触感
        自动断电

      • 设计

        配戴方式
        耳塞
        颜色
        白色

      • 功率

        音乐播放时间（ANC 打开时）
        7 + 21 小时
        音乐播放时间（ANC 关闭时）
        8 + 24 小时
        电池类型（耳塞）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（耳塞）
        55mAh
        电池类型（充电盒）
        锂聚合物（内置）
        电池容量（充电盒）
        520mAh
        电池寿命待机时间
        200 小时
        通话时间
        8 小时
        充电时间
        2
        充电时间快
        充电 15 分钟使用 1 小时
        无线充电
        电池数
        3 盒
        电池重量（总计）
        12.7 克
        充电式设计

      • 语音助手

        语音助手支持
        语音助手激活
        手动
        语音助手兼容
        • Apple Siri
        • Google Assistant

      • 附件

        充电盒
        耳塞套
        3 对 (S/M/L)
        快速入门指南
        充电电缆
        USB-C 电缆，500 毫米

      • 产品尺寸

        高度
        3
        宽度
        7
        厚度
        4.2
        重量
        0.064

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        17.5
        宽度
        9.5
        厚度
        3.5
        总重
        0.147
        净重
        0.089
        自重
        0.058
        EAN
        48 95229 11926 0

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        16.4
        宽度
        11.5
        高度
        11
        总重
        0.519
        净重
        0.267
        自重
        0.252
        GTIN
        2 48 95229 11926 4

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        34.8
        宽度
        24.8
        高度
        24.7
        总重
        4.628
        净重
        2.136
        自重
        2.492
        GTIN
        1 48 95229 11926 7

      • UPC

        UPC
        8 40063 20222 1

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