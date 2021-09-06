这些真正的无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力。先进的噪音消除功能可过滤不需要的声音，而“感知模式”又可让您听到周围的声音。在飞利浦耳机应用程序上启用“语音增强模式”，无需取下耳机即可与附近的人沟通交流。
在路上。在火车上。在公园或健身房。无论您在哪里聆听，经过完美调整的 10 毫米驱动器都能为您的每首曲目、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳塞，音乐将暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次播放。
两个麦克风专注于您的声音，您的声音将被清晰地听到，您可以在使用一个耳塞的同时将另一个耳塞充电，从而将通话时间增加一倍。您只需在当前耳塞电池电量不足时进行更换，麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞。
无论您的一天如何安排，这些耳机都能跟上您的步伐。一对充满电的耳塞可让您获得 8 小时播放时间（在 ANC 打开的情况下为 7 小时），满电充电盒又可以额外增加 24 小时（在 ANC 打开的情况下为 21 小时）。兼容 Qi 的盒子可以无线充电或通过 USB-C 充电。
耳塞上的控件可让您暂停播放列表、接听电话和唤醒手机语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。
IPX5 等级意味着这些耳机可防水喷溅。耳塞可抵抗汗水，您也不需要担心被雨淋到。
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。
飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换，或控制“语音增强模式”。
声音
ANC 功能
电信
连接
便利性
设计
功率
语音助手
附件
产品尺寸
包装尺寸
内箱
外箱
UPC
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