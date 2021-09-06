设计时尚，降噪 Pro

这些真正的无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力。先进的噪音消除功能可过滤不需要的声音，而“感知模式”又可让您听到周围的声音。在飞利浦耳机应用程序上启用“语音增强模式”，无需取下耳机即可与附近的人沟通交流。