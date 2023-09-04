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    真无线耳机

    TAT6908BK/00

    优质耳塞助您提升社交体验

    这款真无线降噪耳塞可助您畅享各类音乐和播客，亦可在做饭时聆听音频节目，为您提供出色的音质体验和可自定义的聆听模式，助您更好地听清面对面交流内容，并且还能获得舒适的佩戴体验。

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    真无线耳机

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    优质耳塞助您提升社交体验

    • 音效细腻自然
    • 降噪 Pro
    • 对话聆听模式
    • 随时随地畅享更清晰的通话
    降噪 Pro 耳机为您带来沉浸式体验

    降噪 Pro 耳机为您带来沉浸式体验

    降噪功能可阻挡外部噪音，打造无干扰的聆听环境，让您享受沉浸感更强的体验。如需听到周围的声音，请轻触耳塞以激活“感知模式”。您可以通过飞利浦耳机应用程序调整降噪级别或启用风噪抑制功能。

    开启对话聆听模式，更好地进行面对面聊天

    开启对话聆听模式，更好地进行面对面聊天

    在进行面对面交流时，这款耳塞可以帮助您更好地听到对方的声音！只需按下左耳塞激活对话聆听模式，或使用飞利浦耳机应用程序。在该模式下，波束成形麦克风会拾取您面前交流对象的声音，同时降噪功能会滤除环境音。

    自定义我的聆听模式。进行应用程序内聆听测试！

    自定义我的聆听模式。进行应用程序内聆听测试！

    通过在飞利浦耳机应用程序中进行简单的聆听测试，您即可创建个人聆听模式。在该模式下，您可对每只耳朵听到的不同声音频率进行微调。之后，您可以使用该应用程序调整您的自定义配置文件，或随时分别对左右耳塞进行调整。

    飞利浦耳机应用程序。自定义聆听模式等

    飞利浦耳机应用程序。自定义聆听模式等

    您可以使用应用程序自定义各种聆听模式，方法是调整各个耳塞的低、中、高音频。或者使用应用程序来减少您在对话过程中听到的自己声音的音量。在聆听音乐时，您可从四种预设的声音模式中进行选择，找到更适合您心情的模式。

    随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音

    随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音

    在您通话时，波束成形麦克风可准确地拾取您的声音，同时 AI 算法会消除您周围的背景噪音。您的通话对象可清晰地听到您的声音，并且不会受到噪音干扰。在侧音功能开启的情况下，您也可以在通话中清晰地听到自己的声音。

    舒适贴合，适合您的耳形

    舒适贴合，适合您的耳形

    这款耳塞贴合紧密，采用柔软舒适的硅胶材料匠心打造。由于您两个耳朵的耳形可能会有所不同，因此您可以在四种尺寸的可互换柔性硅胶耳塞套中进行挑选：搭配使用，获得理想佩戴体验。

    柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征

    无论是音乐还是播客，您都将享受到细腻、自然的音效和丰富的低音，因为石墨烯涂层驱动器可再现每个清亮的高音和沉重的低音。多点连接功能可让您同时连接两个蓝牙设备（iOS 或 Android 设备）。

    无需担心电量。使用充电盒时最长可以播放 28 小时

    耳塞播放时间长达 7 小时，通过造型小巧的充电盒，您还可额外获得 21 小时的播放时间。仅需将耳塞放回充电盒，两小时内即可充满电：如果您需要快速充电，只需充电 5 分钟，即可获得额外一小时的播放时间。充电盒可通过 USB-C 线缆进行充电。

    IPX 4 防溅和防汗

    天气不好时也不用在意，这款耳塞具有 IPX4 防水等级，这意味着它们可防液体喷溅，因此可在下小雨时使用！如需在快速锻炼中或在天气特别炎热时佩戴，也完全不在话下，出汗不会影响使用体验。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      10 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      97 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      石墨烯涂层

    • 连接

      蓝牙版本
      5.3
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      多点连接
      支持的编解码器
      • AAC
      • SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      34.1  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      29.9  厘米
      总重
      4.832  千克
      高度
      30.1  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13168 9
      净重
      1.728  千克
      自重
      3.104  千克

    • 便利性

      防水
      IPX4
      飞利浦耳机应用程序支持
      Google Fast Pair
      用于 TWS 的单声道模式
      可进行固件更新
      控件类型
      按钮

    • 内箱

      长度
      16  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      14  厘米
      高度
      13.3  厘米
      净重
      0.216  千克
      总重
      0.53  千克
      自重
      0.314  千克
      GTIN
      2 48 95229 13168 6

    • 功率

      电池数
      3 盒
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      5 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      16.66  克
      电池容量（充电盒）
      740  毫安时
      电池容量（耳塞）
      63  毫安时
      电池寿命待机时间
      200 hr
      音乐播放时间
      7 + 21 小时

    • 包装尺寸

      高度
      13  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      11  厘米
      厚度
      4.9  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 13168 2
      总重
      0.14  千克
      净重
      0.072  千克
      自重
      0.068  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      4 对
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 线缆，200 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • 电信

      通话麦克风
      2 mics (AI+NR)

    • 尺寸

      充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
      6.50 x 3.00 x 4.00  厘米
      耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
      2.40 x 2.90 x 2.20  厘米
      总重量
      0.052  千克

    • UPC

      UPC
      8 40063 20312 9

    • ANC 功能

      ANC 技术
      混合，ANC Pro
      感知模式
      ANC（主动式噪音消除）

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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