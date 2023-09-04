真无线耳机
优质耳塞助您提升社交体验
这款真无线降噪耳塞可助您畅享各类音乐和播客，亦可在做饭时聆听音频节目，为您提供出色的音质体验和可自定义的聆听模式，助您更好地听清面对面交流内容，并且还能获得舒适的佩戴体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
优质耳塞助您提升社交体验
- 音效细腻自然
- 降噪 Pro
- 对话聆听模式
- 随时随地畅享更清晰的通话
降噪 Pro 耳机为您带来沉浸式体验
降噪功能可阻挡外部噪音，打造无干扰的聆听环境，让您享受沉浸感更强的体验。如需听到周围的声音，请轻触耳塞以激活“感知模式”。您可以通过飞利浦耳机应用程序调整降噪级别或启用风噪抑制功能。
开启对话聆听模式，更好地进行面对面聊天
在进行面对面交流时，这款耳塞可以帮助您更好地听到对方的声音！只需按下左耳塞激活对话聆听模式，或使用飞利浦耳机应用程序。在该模式下，波束成形麦克风会拾取您面前交流对象的声音，同时降噪功能会滤除环境音。
自定义我的聆听模式。进行应用程序内聆听测试！
通过在飞利浦耳机应用程序中进行简单的聆听测试，您即可创建个人聆听模式。在该模式下，您可对每只耳朵听到的不同声音频率进行微调。之后，您可以使用该应用程序调整您的自定义配置文件，或随时分别对左右耳塞进行调整。
飞利浦耳机应用程序。自定义聆听模式等
您可以使用应用程序自定义各种聆听模式，方法是调整各个耳塞的低、中、高音频。或者使用应用程序来减少您在对话过程中听到的自己声音的音量。在聆听音乐时，您可从四种预设的声音模式中进行选择，找到更适合您心情的模式。
随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音
在您通话时，波束成形麦克风可准确地拾取您的声音，同时 AI 算法会消除您周围的背景噪音。您的通话对象可清晰地听到您的声音，并且不会受到噪音干扰。在侧音功能开启的情况下，您也可以在通话中清晰地听到自己的声音。
舒适贴合，适合您的耳形
这款耳塞贴合紧密，采用柔软舒适的硅胶材料匠心打造。由于您两个耳朵的耳形可能会有所不同，因此您可以在四种尺寸的可互换柔性硅胶耳塞套中进行挑选：搭配使用，获得理想佩戴体验。
柔和、细腻、自然。飞利浦音效特征
无论是音乐还是播客，您都将享受到细腻、自然的音效和丰富的低音，因为石墨烯涂层驱动器可再现每个清亮的高音和沉重的低音。多点连接功能可让您同时连接两个蓝牙设备（iOS 或 Android 设备）。
无需担心电量。使用充电盒时最长可以播放 28 小时
耳塞播放时间长达 7 小时，通过造型小巧的充电盒，您还可额外获得 21 小时的播放时间。仅需将耳塞放回充电盒，两小时内即可充满电：如果您需要快速充电，只需充电 5 分钟，即可获得额外一小时的播放时间。充电盒可通过 USB-C 线缆进行充电。
IPX 4 防溅和防汗
天气不好时也不用在意，这款耳塞具有 IPX4 防水等级，这意味着它们可防液体喷溅，因此可在下小雨时使用！如需在快速锻炼中或在天气特别炎热时佩戴，也完全不在话下，出汗不会影响使用体验。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
10 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
97 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
石墨烯涂层
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.3
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
是
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
34.1
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
29.9
厘米
- 总重
-
4.832
千克
- 高度
-
30.1
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13168 9
- 净重
-
1.728
千克
- 自重
-
3.104
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- Google Fast Pair
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
按钮
-
内箱
- 长度
-
16
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
14
厘米
- 高度
-
13.3
厘米
- 净重
-
0.216
千克
- 总重
-
0.53
千克
- 自重
-
0.314
千克
- GTIN
-
2 48 95229 13168 6
-
功率
- 电池数
-
3 盒
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
5 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
16.66
克
- 电池容量（充电盒）
-
740
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
63
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
- 音乐播放时间
-
7 + 21 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
13
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
11
厘米
- 厚度
-
4.9
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 13168 2
- 总重
-
0.14
千克
- 净重
-
0.072
千克
- 自重
-
0.068
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
4 对
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆，200 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
电信
- 通话麦克风
-
2 mics (AI+NR)
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
6.50 x 3.00 x 4.00
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
2.40 x 2.90 x 2.20
厘米
- 总重量
-
0.052
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20312 9
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
混合，ANC Pro
- 感知模式
-
是
- ANC（主动式噪音消除）
-
是
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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