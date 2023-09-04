随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音

在您通话时，波束成形麦克风可准确地拾取您的声音，同时 AI 算法会消除您周围的背景噪音。您的通话对象可清晰地听到您的声音，并且不会受到噪音干扰。在侧音功能开启的情况下，您也可以在通话中清晰地听到自己的声音。