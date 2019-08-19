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    带麦克风的耳机

    TAUH201BK/00

    这是属于您的时刻

    创造您自己的空间。这些贴耳式耳机为您带来通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您整装出行时扁平折叠。

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    带麦克风的耳机

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    这是属于您的时刻

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 透气型耳垫
    • 紧凑可折叠

    1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

    这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

    32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。

    32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质。

    内置具有回声消除功能的麦克风，在您想通话时保持清晰声音。

    平折设计，便于放进您的口袋或袋子里。

    耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

    线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。

    线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。

    轻质可调节头带。

    这些无线贴耳式耳机仅重 195 克，佩戴舒适，音效震撼。

    柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    紧凑可折叠设计，便于携带

    真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      32 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      102 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      接口末端
      镀铬
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      16.5  厘米
      总重
      0.928  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10052 4
      净重
      0.4263  千克
      自重
      0.5017  千克

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10052 7
      总重
      0.247  千克
      净重
      0.1421  千克
      自重
      0.1049  千克

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      13.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.142  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      头带
      可折叠设计
      平折/向内
      贴耳材料
      合成皮革
      耳部贴合方式
      贴耳式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • UPC

      UPC
      8 40063 20029 6

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