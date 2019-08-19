带麦克风的耳机
这是属于您的时刻
创造您自己的空间。这些贴耳式耳机为您带来通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您整装出行时扁平折叠。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
这是属于您的时刻
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 透气型耳垫
- 紧凑可折叠
1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。
32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质。
内置具有回声消除功能的麦克风，在您想通话时保持清晰声音。
平折设计，便于放进您的口袋或袋子里。
耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。
线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。
轻质可调节头带。
这些无线贴耳式耳机仅重 195 克，佩戴舒适，音效震撼。
柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
紧凑可折叠设计，便于携带
真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
102 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 接口末端
-
镀铬
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
16.5
厘米
- 总重
-
0.928
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10052 4
- 净重
-
0.4263
千克
- 自重
-
0.5017
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10052 7
- 总重
-
0.247
千克
- 净重
-
0.1421
千克
- 自重
-
0.1049
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
13.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.142
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
头带
- 可折叠设计
-
平折/向内
- 贴耳材料
-
合成皮革
- 耳部贴合方式
-
贴耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20029 6
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。