这是属于您的时刻
创造您自己的空间。这些贴耳式耳机为您带来通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您整装出行时扁平折叠。 查看所有优势
这是属于您的时刻
创造您自己的空间。这些贴耳式耳机为您带来通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您整装出行时扁平折叠。 查看所有优势
这是属于您的时刻
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这是属于您的时刻
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这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。
内置具有回声消除功能的麦克风，在您想通话时保持清晰声音。
耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。
这些无线贴耳式耳机仅重 195 克，佩戴舒适，音效震撼。
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。
声音
连接
便利性
设计
外箱
包装尺寸
产品尺寸