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带麦克风的耳机

TAUH201WT/00
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    带麦克风的耳机

    TAUH201WT/00

    这是属于您的时刻

    创造您自己的空间。这些贴耳式耳机为您带来通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您整装出行时扁平折叠。 查看所有优势

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      这是属于您的时刻

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 紧凑可折叠

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。

      32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质。

      内置具有回声消除功能的麦克风，在您想通话时保持清晰声音。

      平折设计，便于放进您的口袋或袋子里。

      耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

      线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。

      线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。

      轻质可调节头带。

      这些无线贴耳式耳机仅重 195 克，佩戴舒适，音效震撼。

      柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度

      柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

      紧凑可折叠设计，便于携带

      真正的紧凑可折叠设计，便于旅行携带，让您随时随地畅享音乐。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        最大输入功率
        10 mW
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        灵敏度
        102 dB
        单元直径
        32 毫米

      • 连接

        线缆类型
        铜制
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀铬
        麦克风
        内置麦克风

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 设计

        颜色
        白色

      • 外箱

        总重
        0.928  千克
        GTIN
        1 48 95229 10053 1
        高度
        24  厘米
        长度
        21.2  厘米
        净重
        0.8526  千克
        用户包装数量
        6
        自重
        0.0754  千克
        宽度
        16.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        4.8  厘米
        EAN
        48 95229 10053 4
        总重
        0.25  千克
        高度
        22.5  厘米
        净重
        0.1421  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.1079  千克
        宽度
        19.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        4  厘米
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.1315  千克
        宽度
        13.5  厘米

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