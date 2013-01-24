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无线耳机

TAUH202BK/00
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    Bluetooth

    无线耳机

    TAUH202BK/00

    聆听声音

    Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势

    无线耳机

    聆听声音

    Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势

    聆听声音

    Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势

    无线耳机

    聆听声音

    Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势

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      聆听声音

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 蓝牙®
      • 紧凑可折叠

      15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。

      具有 15 小时播放时间，而 32 毫米钕制声学驱动器可带给您通透的音效和浑厚的低音效果。充满电需要两到三个小时

      2 - 3小时的充电时间。

      充满电需要两到三个小时。

      32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。

      32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      平折设计，便于放进您的口袋或袋子里

      耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。

      柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度

      柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

      小巧的折叠设计，便于放进您的口袋或袋子里

      凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        最大输入功率
        10 mW
        隔音膜
        PET
        灵敏度
        102 dB
        类型
        动态

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.2
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        待机时间
        160 小时
        通话时间
        10 小时
        音乐播放时间
        15  小时

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        16.5 * 4 * 18.5 厘米
        包装尺寸（宽x厚x高）
        19.5 * 4.8 * 22.5  厘米

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