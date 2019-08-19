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    无线耳机

    TAUH202BK/00

    聆听声音

    Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。

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    无线耳机

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    聆听声音

    • 32 毫米驱动单元/封闭式
    • 贴耳式
    • 播放时间长达 15 小时
    • 紧凑可折叠

    15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。

    具有 15 小时播放时间，而 32 毫米钕制声学驱动器可带给您通透的音效和浑厚的低音效果。充满电需要两到三个小时

    2 - 3小时的充电时间。

    充满电需要两到三个小时。

    32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。

    32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    平折设计，便于放进您的口袋或袋子里

    耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

    多功能按钮。轻松控制音乐和通话

    通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。

    柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度

    柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。

    小巧的折叠设计，便于放进您的口袋或袋子里

    凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      32 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      102 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      4.2
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      16.5  厘米
      总重
      1.039  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99521 8
      净重
      0.5166  千克
      自重
      0.5224  千克

    • 便利性

      音量控制

    • 功率

      充电式设计
      音乐播放时间
      15  小时
      通话时间
      10 小时
      充电时间
      3  小时
      电池容量（耳机）
      240  毫安时
      电池寿命待机时间
      160 hr
      电池类型（耳机）
      锂聚合物（内置）

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      4.8  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99521 1
      总重
      0.284  千克
      净重
      0.1722  千克
      自重
      0.1118  千克

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      16.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.145  千克

    • 附件

      快速入门指南
      充电电缆
      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      头带
      可折叠设计
      平滑
      贴耳材料
      合成皮革
      耳部贴合方式
      贴耳式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • UPC

      UPC
      8 40063 20208 5

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