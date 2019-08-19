聆听声音

Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。