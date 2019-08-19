无线耳机
聆听声音
Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势
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聆听声音
- 32 毫米驱动单元/封闭式
- 贴耳式
- 播放时间长达 15 小时
- 紧凑可折叠
15 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。
具有 15 小时播放时间，而 32 毫米钕制声学驱动器可带给您通透的音效和浑厚的低音效果。充满电需要两到三个小时
2 - 3小时的充电时间。
充满电需要两到三个小时。
32 毫米钕制声学驱动器。通透的音效。浑厚的低音效果。
32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
平折设计，便于放进您的口袋或袋子里
耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
多功能按钮。轻松控制音乐和通话
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。
柔软耳罩，可以调整角度，确保较大舒适度
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
小巧的折叠设计，便于放进您的口袋或袋子里
凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 最大输入功率
-
10 mW
- 灵敏度
-
102 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
4.2
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
21.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
16.5
厘米
- 总重
-
1.039
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99521 8
- 净重
-
0.5166
千克
- 自重
-
0.5224
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
15
小时
- 通话时间
-
10 小时
- 充电时间
-
3
小时
- 电池容量（耳机）
-
240
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
160 hr
- 电池类型（耳机）
-
锂聚合物（内置）
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
4.8
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99521 1
- 总重
-
0.284
千克
- 净重
-
0.1722
千克
- 自重
-
0.1118
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
16.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 重量
-
0.145
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 充电电缆
-
USB 磁吸式充电线
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
头带
- 可折叠设计
-
平滑
- 贴耳材料
-
合成皮革
- 耳部贴合方式
-
贴耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20208 5
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