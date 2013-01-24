聆听声音
Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 11 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势
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Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 11 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势
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Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 11 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势
聆听声音
Epic 播放列表。新播客。这些无线贴耳式耳机提供通透的音效和浑厚的低音效果。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在，且耳罩可以平折。具有 11 小时播放时间。足以让您在日间或夜间尽情聆听。 查看所有优势
具有 15 小时播放时间，而 32 毫米钕制声学驱动器可带给您通透的音效和浑厚的低音效果。充满电需要两到三个小时
充满电需要两到三个小时。
32 毫米钕制声学驱动器带给您通透的音效和浑厚的低音效果。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
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