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    3000 series 带麦克风的无线耳机

    TAUN102BK/00

    无线自由

    小巧的 Upbeat 蓝牙耳塞提供震撼的音效，可为您带来 7 小时的无线音乐享受。它是便携式设备的解决方案，方便易用。

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    3000 series 带麦克风的无线耳机

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    无线自由

    震撼音效。

    • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳塞
    • 7 小时播放时间

    快速充电技术

    电池电量不足时，快速充电技术可为您快速供电。仅充电 15 分钟，即可续航 90 分钟。

    磁性凹槽形耳塞，轻松存储更整洁

    您的耳塞采用磁性凹槽形耳塞设计，可巧妙地确保整洁，又便于存放。每个耳塞背面嵌有磁铁，耳塞可以吸在一起 - 从此告别缠绕、忙乱或杂乱之扰。只需“咔哒”一声将耳塞背对背吸在一起，再用扁平抗缠结线缆扎起来，耳塞便可以随时陪伴您左右了。

    技术规格

    • 声音

      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      100  分贝
      阻抗
      16  ohm

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • 外箱

      长度
      35.4  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      21  厘米
      总重
      2.25  千克
      高度
      23.3  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      净重
      1.296  千克
      自重
      0.954  千克

    • 内箱

      长度
      18.9  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      16.6  厘米
      高度
      11  厘米
      净重
      0.324  千克
      总重
      0.48  千克
      自重
      0.156  千克
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • 包装尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      总重
      0.069  千克
      净重
      0.054  千克
      自重
      0.015  千克

    • 产品尺寸

      线缆长度
      61.8  厘米
      高度
      2.25  厘米
      宽度
      1.4  厘米
      厚度
      0  厘米
      重量
      0.035  千克

    • 附件

      快速入门指南
      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      随附，用于充电

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 3 种尺寸的耳罩
    • USB 充电线缆
    Badge-D2C

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