3000 series 带麦克风的无线耳机
无线自由
小巧的 Upbeat 蓝牙耳塞提供震撼的音效，可为您带来 7 小时的无线音乐享受。它是便携式设备的解决方案，方便易用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由
震撼音效。
- 6 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳塞
- 7 小时播放时间
快速充电技术
电池电量不足时，快速充电技术可为您快速供电。仅充电 15 分钟，即可续航 90 分钟。
磁性凹槽形耳塞，轻松存储更整洁
您的耳塞采用磁性凹槽形耳塞设计，可巧妙地确保整洁，又便于存放。每个耳塞背面嵌有磁铁，耳塞可以吸在一起 - 从此告别缠绕、忙乱或杂乱之扰。只需“咔哒”一声将耳塞背对背吸在一起，再用扁平抗缠结线缆扎起来，耳塞便可以随时陪伴您左右了。
技术规格
-
声音
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
100
分贝
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
-
外箱
- 长度
-
35.4
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
2.25
千克
- 高度
-
23.3
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10014 2
- 净重
-
1.296
千克
- 自重
-
0.954
千克
-
内箱
- 长度
-
18.9
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
16.6
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 净重
-
0.324
千克
- 总重
-
0.48
千克
- 自重
-
0.156
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10014 9
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10014 5
- 总重
-
0.069
千克
- 净重
-
0.054
千克
- 自重
-
0.015
千克
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
61.8
厘米
- 高度
-
2.25
厘米
- 宽度
-
1.4
厘米
- 厚度
-
0
厘米
- 重量
-
0.035
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
快速入门指南
- USB 磁吸式充电线
-
随附，用于充电
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20056 2
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