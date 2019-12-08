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无线耳机

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    无线耳机

    TAUT102WT/00

    为您度身定制

    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

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    为您度身定制

    舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势

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      为您度身定制

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 蓝牙®
      • 白色

      充电盒可提供长达 12 小时播放时间

      一次充电可获得长达 3 小时的播放时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 9 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要 2 小时。

      3 种尺寸耳塞套，可实现出色的稳固贴合。

      可互换橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

      6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果。

      6 毫米钕制声学驱动器，带给您动听的音效和浑厚的低音效果。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。

      噪音和回声消除，带来清晰语音

      内置麦克风具有噪音和回声消除功能，可在通话时保持清晰语音。

      连按两下即可唤醒手机的语音助手

      连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置播放一些音乐、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      小型充电盒。随身携带，为您提供更多电量。

      有了便携式充电盒，您的耳机就不会让您失望。

      小型耳机设计。

      紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        白色

      • 声音

        单元直径
        6 毫米
        隔音膜
        PET
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹

      • 连接

        蓝牙版本
        5.0
        蓝牙模式
        • A2DP
        • HFP
        • AVRCP
        最大范围
        最多 10 组  米
        支持的编解码器
        SBC

      • 外箱

        长度
        40  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        24  厘米
        总重
        2.95  千克
        高度
        24.5  厘米
        GTIN
        1 48 95229 10693 9
        净重
        1.272  千克
        自重
        1.678  千克

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换

      • 内箱

        长度
        19  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        11  厘米
        高度
        11.5  厘米
        净重
        0.159  千克
        总重
        0.32  千克
        自重
        0.161  千克
        GTIN
        2 48 95229 10693 6

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        充电式设计
        音乐播放时间
        3+9  小时
        待机时间
        50 小时
        通话时间
        2.5 小时
        充电时间
        2  小时

      • 包装尺寸

        高度
        17  厘米
        包装类型
        包装盒
        货架摆放类型
        悬挂
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        48 95229 10693 2
        总重
        0.085  千克
        净重
        0.053  千克
        自重
        0.032  千克

      • 产品尺寸

        高度
        2.7  厘米
        宽度
        5.3  厘米
        厚度
        3.57  厘米
        重量
        0.296  千克

      • 附件

        快速入门指南
        耳塞套
        3 种尺寸 (S/M/L)
        充电电缆
        微型 USB 线缆

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