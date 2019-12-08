无线耳机 TAUT102WT/00
为您度身定制
舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为您度身定制
舒适聆听震撼音效。这些耳塞式耳机可提供真正的无线自由聆听体验，小巧的听筒设计确保其稳固贴合。配备可轻松放入口袋或包内的小型充电盒，为您提供长达 12 小时的播放时间。 查看所有优势
充电盒可提供长达 12 小时播放时间
一次充电可获得长达 3 小时的播放时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 9 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要 2 小时。
3 种尺寸耳塞套，可实现出色的稳固贴合。
可互换橡胶耳塞套，让您找到出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。
6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果。
6 毫米钕制声学驱动器，带给您动听的音效和浑厚的低音效果。
多功能按钮。轻松控制音乐和通话
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。若不喜欢当前曲目，长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听，只需按下按钮。
噪音和回声消除，带来清晰语音
内置麦克风具有噪音和回声消除功能，可在通话时保持清晰语音。
连按两下即可唤醒手机的语音助手
连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置播放一些音乐、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。
智能配对。自动查找蓝牙设备
在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
小型充电盒。随身携带，为您提供更多电量。
有了便携式充电盒，您的耳机就不会让您失望。
小型耳机设计。
紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。
技术规格
-
设计
- 颜色
-
白色
-
声音
- 单元直径
-
6 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
-
外箱
- 长度
-
40
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
24
厘米
- 总重
-
2.95
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10693 9
- 净重
-
1.272
千克
- 自重
-
1.678
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
通话保持
-
拒接来电
-
在 2 个通话之间切换
-
内箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11
厘米
- 高度
-
11.5
厘米
- 净重
-
0.159
千克
- 总重
-
0.32
千克
- 自重
-
0.161
千克
- GTIN
-
2 48 95229 10693 6
-
功率
- 电池类型
-
锂离子
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
3+9
小时
- 待机时间
-
50 小时
- 通话时间
-
2.5 小时
- 充电时间
-
2
小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
48 95229 10693 2
- 总重
-
0.085
千克
- 净重
-
0.053
千克
- 自重
-
0.032
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2.7
厘米
- 宽度
-
5.3
厘米
- 厚度
-
3.57
厘米
- 重量
-
0.296
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 种尺寸 (S/M/L)
- 充电电缆
-
微型 USB 线缆
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