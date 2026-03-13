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User Manual Philips Air Purifier TY5080/00

  • PDF 文件, 8.5 MB
  • 13 March 2026

飞利浦泰系列空气净化器的性能卓尔不凡，可有效去除大于 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍*）的颗粒物。实验证明，可在 20 分钟内有效杀灭高于 99.99% 的 H1N1 病毒***，以及 99.9% 的细菌。

  • PDF 文件
  • 4 November 2026

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