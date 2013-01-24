如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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独特的集成桶装饮水机系统，以密封性净水箱设计，有效避免次生污染
通过快速简单的清洁方法，您可以轻松清洁所有难以触及的区域，一次清洁整个净水机。
带银滤网的出水管，为您提供流出纯净水前的最后一道保护，出水更安全。
通过纯净保护系统在 LCD 上提供的反馈，过滤网的使用寿命情况一目了然。先进的电子元件将在过滤网将要装满以及需要更换时自动通知您。
无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。
长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果
过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。
可水洗的铁锈和沉淀物预过滤网，先将铁锈和大块沉淀物提前过滤，以免污物进入原水箱并延长滤网的使用寿命
设计规格
物流数据
原产地
技术规格
重量和尺寸
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