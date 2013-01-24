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PureGuard

一体式净水机

WP3863
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    PureGuard 一体式净水机

    WP3863

    纯净水质，“净”在掌控

    借助飞利浦 PureGuard 一体式净水机，纯净水由您掌控。超级 8 重净化防护系统，有效过滤细菌和其他杂质，让您放心饮用美味的纯净软水。 查看所有优势

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      带银滤网的出水管，提供更多保护

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      LCD 纯净保护系统，及时通知您更换过滤网

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      滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升# 水而无需清洗

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      无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。

      通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌

      通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌

      长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果

      活性碳可消除杀虫剂和有机化合物**

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      过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。

      带可水洗的铁锈和沉淀物预过滤网

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      可水洗的铁锈和沉淀物预过滤网，先将铁锈和大块沉淀物提前过滤，以免污物进入原水箱并延长滤网的使用寿命

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        水箱：透明蓝；中部外壳：金属蓝
        水箱材料
        PC
        上盖材料
        ABS
        出水口材料
        ABS

      • 物流数据

        12NC code
        882386300711
        EAN F-box
        69-2341070005-3

      • 原产地

        中国

      • 技术规格

        功率
        480  瓦
        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        电线长度
        2  米

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        284x346x630  毫米
        彩盒尺寸（长 x 宽 x 高）
        350x380x780  毫米
        产品重量
        5.6  千克
        彩盒重量（含产品）
        7.9  千克

      • 更换

        长效滤芯
        WP3962
        水质软化器
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        专用清洁剂
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