纯净水质，“净”在掌控
有了飞利浦长效滤芯，纯净水质，“净”在掌控。其日本 HF 中空纤纬过滤膜可有效过滤长达 99.99%* 的细菌，确保您能喝到口感清甜的纯净水。滤芯可持续过滤多达 1000 升，而无需清洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净水质，“净”在掌控
有了飞利浦长效滤芯，纯净水质，“净”在掌控。其日本 HF 中空纤纬过滤膜可有效过滤长达 99.99%* 的细菌，确保您能喝到口感清甜的纯净水。滤芯可持续过滤多达 1000 升，而无需清洗。
纯净水质，“净”在掌控
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净水质，“净”在掌控
有了飞利浦长效滤芯，纯净水质，“净”在掌控。其日本 HF 中空纤纬过滤膜可有效过滤长达 99.99%* 的细菌，确保您能喝到口感清甜的纯净水。滤芯可持续过滤多达 1000 升，而无需清洗。
长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果
无需维护的滤芯，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤芯的净化容量最高达 1000 升。
过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。
重量和尺寸
物流数据
设计规格