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长效滤芯

WP3962
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    长效滤芯

    WP3962

    纯净水质，“净”在掌控

    有了飞利浦长效滤芯，纯净水质，“净”在掌控。其日本 HF 中空纤纬过滤膜可有效过滤长达 99.99%* 的细菌，确保您能喝到口感清甜的纯净水。滤芯可持续过滤多达 1000 升，而无需清洗。

    官方建议零售价: ￥199.00
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    长效滤芯

    纯净水质，“净”在掌控

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    纯净水质，“净”在掌控

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      纯净水质，“净”在掌控

      通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌

      长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果

      滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升# 水而无需清洗

      无需维护的滤芯，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤芯的净化容量最高达 1000 升。

      活性碳可消除杀虫剂和有机化合物**

      过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。

      技术规格

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        112 x 112 x 152  毫米
        彩盒尺寸（长 x 宽 x 高）
        127 x 114 x 155  毫米
        产品重量
        0.4  千克
        彩盒重量（含产品）
        0.5  千克

      • 物流数据

        12NC code
        882396200711
        EAN F-box
        69-4726540151-4

      • 设计规格

        颜色
        雪白
        材料
        ABS

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