如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (>99%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。采用飞利浦 AquaShield RO 净化系统，您的家人可以享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
飞利浦 WP4234/00 搭载即时水流技术，可在 RO 过滤网的使用寿命期间实现 1.7 升/分钟* 的流速。这意味着流速提升高达 43%*，使您能够快速享用更纯净的水。无水箱系统可防止水在较长的存储过程中受到二次污染。只需拧开水龙头，飞利浦即时水流技术就能为您提供更纯净的水。
净水与废水的比例为是 1.5:1，净水效率高于 60%，可节省成本和环保支出。
RO滤芯使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。
水龙头和产品上的滤芯更换提醒更加易于日常使用，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤网的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换过滤网。如果未及时更换过滤网，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。产品具有专业传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒
通过将连接点总数减少 50%（从 8 减少到 4），经过改善的集成式水路旨在消除漏水的风险。
横置滤芯具有快速旋转技术，可轻松更换过滤网。滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
普通参数
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率