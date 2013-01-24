AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (Pb >99% *)、细菌 (>99.999%)、病毒 (>99.999%)、农药 (>99.9%)、残留氯 (>99%)，并且能够有效降低水的硬度，以便去除水垢。畅饮新鲜净水，并用净水制作美味饮料和食物。现在，就连您的宠物也能受益于安全洁净的水。
净水与废水的比例为是 1.5:1，净水效率高于 60%，可节省成本和环保支出。
400 加仑 反渗透净水器具有 1.05 升/分钟的水流速，无需水箱，这有助于避免可能的二次污染风险，并让您即时享用过滤的新鲜净水。
传感器技术可监控滤芯使用寿命，并防止 UTS* 用水环境出现漏水：使用数字显示屏监控滤芯使用寿命，以便提醒用户及时更换滤芯；持续监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流；工作状态和错误显示，跟踪设备的运行状况，实现无忧使用。
集成式水路经过精心设计，具有低漏水风险的结构，仅包括 8 个连接器。
为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。
普通参数
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率