主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Revolution

反渗透净水器

WP4201
  • 智享纯净，畅饮无忧 智享纯净，畅饮无忧 智享纯净，畅饮无忧
    -{discount-value}

    Revolution 反渗透净水器

    WP4201

    智享纯净，畅饮无忧

    飞利浦 WP4201/00 可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物，RO 滤芯具有长达 3 年的使用寿命。智能控制系统让您可以安心享用更纯净的水。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,999.00

    Revolution 反渗透净水器

    智享纯净，畅饮无忧

    飞利浦 WP4201/00 可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物，RO 滤芯具有长达 3 年的使用寿命。智能控制系统让您可以安心享用更纯净的水。 查看所有优势

    智享纯净，畅饮无忧

    飞利浦 WP4201/00 可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物，RO 滤芯具有长达 3 年的使用寿命。智能控制系统让您可以安心享用更纯净的水。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,999.00

    Revolution 反渗透净水器

    智享纯净，畅饮无忧

    飞利浦 WP4201/00 可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物，RO 滤芯具有长达 3 年的使用寿命。智能控制系统让您可以安心享用更纯净的水。 查看所有优势

    相似产品

    See all water-filtration

      智享纯净，畅饮无忧

      高效去除重金属，尽享滴滴纯净

      • 75GPD* 带水箱
      • 去除超过 99% 的重金属
      • 3 年 RO 滤芯使用寿命

      去除小至 0.0001 微米的细小有害物质

      AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、杀虫剂 (>99%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。采用飞利浦 AquaShield RO 净化系统，您的家人可以享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      废水比 1:1，净水效率高于 55%

      净水与废水的比例为是 1:1，净水效率高于 55%，可节省成本和环保支出。

      3 年RO滤芯使用寿命*

      RO滤芯使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

      ClearSmart全方位监测技术

      产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤网的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换过滤网。如果未及时更换过滤网，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。产品具有专业传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒

      经过优化的集成式水路，可防止漏水。

      集成式水路旨在降低漏水结构的风险。

      采用 QuickTwist 和橫置滤芯设计，即可实现轻松更换

      横置滤芯具有快速旋转技术，可轻松更换过滤网。滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        • WP3991/00
        • CBPA-WP3978/00
        • CB-WP3979/00
        废水比
        1:1
        水箱
        Y

      • 滤芯规格

        滤芯使用寿命
        RO：约 3 年
        反渗透膜规格
        75 加仑

      • 原产地

        净水机
        中国
        替换滤芯
        中国

      • 净化系统

        重金属去除 (Pb)
        > 99%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        > 99.99%
        氯去除
        > 99%
        病毒去除 (MS2)
        > 99.99%
        农药去除
        > 99%
        水垢减少
        Y

      • 入水条件

        入水压力
        1.5-4  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 75GPD：75 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 75 加仑净水。
          • RO：反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
          • 3 年：在实验室条件下使用北京的市政自来水，每日耗水量不超过 10 升，此 RO 过滤网可使用 3 年（11000 升/10 升/365 天=3 年）。测试数据来源于 CTIHEA*：WCjs-18-40017。
          • CTIHEA：第三方测试机构：中国家用电器检测所。
          • UTS：水槽下方。
          • 细菌和病毒去除率基于 SGS 测试报告：ASH18-000805-01。
          • 重金属、农药和氯的去除率基于 SGS 测试报告：ASH18-000805-09。
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。