ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤网的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换过滤网。如果未及时更换过滤网，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。产品具有专业传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒