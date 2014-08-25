高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。
每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，然后加以配对，营造出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，再现音乐的所有动态，提供完美均衡的清脆低音、通透的中频和纯净的高频。
开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可完全自由地移动，大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅。
制作精巧的飞利浦 Fidelio X2 从精心挑选每一种材料开始，以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与最佳密度的丝绒材料相得益彰，用于分散压力和热量，令佩戴持久舒适。
多层驱动单元震膜技术 (LMC) 驱动器具有包裹一层阻尼胶的多层聚合物隔音膜。这些层与阻尼胶一起构成灵活的边界，吸收并抑制任何升高的频率，形成平滑平坦的频率响应，进而提供更均衡、自然和精细范围的高频音效。
Fidelio X2 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。
耳罩以 15 度倾角精心设计，贴合耳朵的自然角度，让您沉醉于真正精确而纯正的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。
自调节轻便吊带具有松软的 3D 网格，不仅透气，而且具有充分的灵活性，可始终确保完美贴合。
飞利浦 Fidelio X2 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计，为您带来具有真正精确度的无瑕音质和卓越的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 X2 成为家中的理想音乐伴侣。
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