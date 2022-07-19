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    Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀

    X5003/00

    洁净剃须。额外的皮肤保护*

    尽量减少对皮肤的刺激，让您每天都保持出色状态。飞利浦5000X 系列采用 SkinEase 肌能舒缓科技，为您提供干净的剃须体验和额外的皮肤保护。已经过实验室敏感肌肤测试****

    查看所有优势

    Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀

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    洁净剃须。额外的皮肤保护*

    采用 SkinEase肌能舒缓科技

    • 微珠保护性涂层
    • 360° 浮动刀头
    • 耐腐蚀剃须系统
    • 27 片欧洲进口自研磨刀片
    微珠保护性涂层

    微珠保护性涂层

    顺畅滑动，剃须舒适。每平方厘米含有100,000颗微珠***。提升剃须顺滑度20%**，减少肌肤摩擦。

    360°浮动刀头

    360°浮动刀头

    灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃 部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的 肌肤刺激。

    耐腐蚀剃须系统

    耐腐蚀剃须系统

    剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。

    风驰切剃系统

    风驰切剃系统

    27片旋转刀片，贴肤剃须，达到干净、顺滑和平整的剃须效果。 每次都能有效地切割每根胡须，剃得干净、光滑和均匀。

    干湿两用

    干湿两用

    无论你喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足你的需求。干湿两用。可在淋浴时使用或与泡沫配合使用，畅享净爽湿剃。

    一键式开启

    一键式开启

    您可以轻松清洁剃须刀。只需按下一键式按钮即可打开剃须刀头，即可冲洗干净。

    旅行锁

    旅行锁

    安心旅行，旅行时按住开/关 LED 按钮 3 秒钟可锁定剃须刀，因此不会意外打开并耗尽电池。

    充电时间和剃须时间

    充电时间和剃须时间

    充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间***，或使用电源实现即时持续供电。赶时间吗？只需 5 分钟充电即可为您提供一次全面剃须的动力。 （数据来源：飞利浦实验室测试数据，一次大于3分钟剃须）

    USB-A 充电。包装不含塑料

    USB-A 充电。包装不含塑料

    在飞利浦，我们在所有产品制作环节均推动可持续发展。此包装可回收且不含任何塑料部件。我们的宗旨是减少浪费并尽量减少我们投放市场的 USB 适配器的数量。如果您需要适配器，请访问客户关怀中心 (www.philips.com/support) 联系我们。

    防滑手柄

    防滑手柄。特殊设计的手柄上带有防滑纹理，使须刀易于控制。因此您可以将剃须刀握在任何位置而不会打滑，即使在淋浴下也是如此。

    技术规格

    • 附件

      旅行和存放
      保护盖

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      50 分钟
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      电池类型
      锂电池
      输入电压
      5 V
      最大功耗
      4.5  瓦

    • 设计

      把手
      人体工程学直立手柄
      颜色
      剃须刀头
      圆形

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      • PowerCut
      • 27 片刀片，每分钟 56,000 转

    • 操作简易

      干湿两用
      • IPX7 级防水
      • 防水设计
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗

    • Skinease 技术

      面部轮廓跟踪
      360° 灵动刀头
      保护皮肤
      • 微珠保护性涂层
      • 耐腐蚀剃须系统

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    • **对比无微珠保护性涂层，源自飞利浦内部实验结果
    • ***源自飞利浦内部实验结果
    • ****源自第三方检测机构
    • *****由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。

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