顺畅滑动，剃须舒适。每平方厘米含有100,000颗微珠***。提升剃须顺滑度20%**，减少肌肤摩擦。
灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃 部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的 肌肤刺激。
剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。
27片旋转刀片，贴肤剃须，达到干净、顺滑和平整的剃须效果。 每次都能有效地切割每根胡须，剃得干净、光滑和均匀。
防滑手柄。特殊设计的手柄上带有防滑纹理，使须刀易于控制。因此您可以将剃须刀握在任何位置而不会打滑，即使在淋浴下也是如此。
无论你喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足你的需求。干湿两用。可在淋浴时使用或与泡沫配合使用，畅享净爽湿剃。
准备好后，只需按下手柄上的按钮，即可剃出您想要的风格。
您可以轻松清洁剃须刀。只需按下一键式按钮即可打开剃须刀头，即可冲洗干净。
安心旅行，旅行时按住开/关 LED 按钮 3 秒钟可锁定剃须刀，因此不会意外打开并耗尽电池。
充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间***，或使用电源实现即时持续供电。赶时间吗？只需 5 分钟充电即可为您提供一次全面剃须的动力。 （数据来源：飞利浦实验室测试数据，一次大于3分钟剃须）
在飞利浦，我们在所有产品制作环节均推动可持续发展。此包装可回收且不含任何塑料部件。我们的宗旨是减少浪费并尽量减少我们投放市场的 USB 适配器的数量。如果您需要适配器，请访问客户关怀中心 (www.philips.com/support) 联系我们。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
Skinease 技术
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。