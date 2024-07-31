Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀
格外卫生*。加倍护肤**
带有剃须 UV Cube 的飞利浦 5000X 系列剃须刀旨在为您带来卫生、干净的剃须体验，它采用 SkinEase 技术，加倍保护您的肌肤。在敏感肌上进行了实验室测试。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀
格外卫生*。加倍护肤**
带有剃须 UV Cube
- 动力自适应传感器
- 微珠保护性涂层
- 360° 灵动刀头
- 剃须 UV Cube
根据胡须密度调节功率，轻松剃须
智能感应器每秒250次感应胡须密度*，不断动态调整切剃动力，轻松平稳地完成剃须。
微珠保护性涂层，提升剃须顺滑度
舒适剃须。微珠保护性涂层每平方厘米有 120,000 颗微珠，皮肤顺滑度提高了 25%***
360°浮动刀头
灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃
部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的
肌肤刺激
风驰切剃系统，贴肤剃须
27片旋转刀锋，贴肤剃须，达到干净、顺滑、平整的剃须效果。
可杀灭多达 99.9% 的细菌****
有了飞利浦紫外线盒，剃须刀的表面就能得到彻底消毒。它内置 3 个 UV-C LED 灯，波长为 275 纳米，可杀死高达 99.9% 的细菌****，让您每天都能享受干净卫生的剃须体验。
防腐蚀系统充分保护您的皮肤
我们剃须刀的刀片由手术级欧洲钢材制成，这种钢材抗腐蚀且防止刀片混入杂质。低过敏钢材适用于皮肤。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电
充电 1 小时可剃须 50 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。
配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信
防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。
一触即开，更易清洁
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
出差/旅行时更放心
确保您的剃须刀不会意外耗光电量。按住开/关 LED 按钮 3 秒钟以锁定剃须刀，在旅途中便不用担心意外打开并耗尽电量。
充电方便
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
技术规格
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附件
- 旅行和存放
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保护盖
- 剃须 UV Cube
-
是
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功率
- 使用时间
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50 分钟
- 充电
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- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂电池
- 输入电压
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5 V
- 最大功耗
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4.5
瓦
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设计
- 颜色
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蓝/紫色
- 把手
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人体工程学直立手柄
- 剃须刀头
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圆形
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服务
- 替换刀头
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每两年使用 SH30 更换一次
- 2 年全球保修
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是
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剃须性能
- 剃须系统
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舒适切剃系统
-
27 片刀片，每分钟 56,000 转
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操作简易
- 清洁
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- 干湿两用
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- 显示屏
-
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Skinease 技术
- 保护皮肤
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- 智能贴合
-
360° 灵动刀头
- 剃须刀上（使用剃须 UV Cube 时）
- *与飞利浦 S3000 系列相比
- * * 与无微珠的涂层相比
- * * * 经第三方实验室测试，10 分钟内可杀死剃须刀表面 99.9% 的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、绿脓杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌和白色葡萄球菌
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