可杀灭多达 99.9% 的细菌****

有了飞利浦紫外线盒，剃须刀的表面就能得到彻底消毒。它内置 3 个 UV-C LED 灯，波长为 275 纳米，可杀死高达 99.9% 的细菌****，让您每天都能享受干净卫生的剃须体验。