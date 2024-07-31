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    Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀

    X5102/10

    格外卫生*。加倍护肤**

    带有剃须 UV Cube 的飞利浦 5000X 系列剃须刀旨在为您带来卫生、干净的剃须体验，它采用 SkinEase 技术，加倍保护您的肌肤。在敏感肌上进行了实验室测试。

    查看所有优势

    Shaver 5000X series 干湿两用电动剃须刀

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    格外卫生*。加倍护肤**

    带有剃须 UV Cube

    • 动力自适应传感器
    • 微珠保护性涂层
    • 360° 灵动刀头
    • 剃须 UV Cube
    根据胡须密度调节功率，轻松剃须

    根据胡须密度调节功率，轻松剃须

    智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    皮肤顺滑度提高了 25%***

    皮肤顺滑度提高了 25%***

    舒适剃须。微珠保护性涂层每平方厘米有 120,000 颗微珠，皮肤顺滑度提高了 25%***

    即使在难以剃须的地方也能保持较佳的皮肤接触

    即使在难以剃须的地方也能保持较佳的皮肤接触

    非常灵活的剃须刀头 360 度旋转，让您获得最佳皮肤接触度（即使在难剃部位也是如此）并收集毛发以防压力峰值过大，从而尽量减少刺激。

    提供干净、顺滑且均衡的剃须体验

    提供干净、顺滑且均衡的剃须体验

    27片旋转刀锋，贴肤剃须，达到干净、顺滑、平整的剃须效果。

    可杀灭多达 99.9% 的细菌****

    可杀灭多达 99.9% 的细菌****

    有了飞利浦紫外线盒，剃须刀的表面就能得到彻底消毒。它内置 3 个 UV-C LED 灯，波长为 275 纳米，可杀死高达 99.9% 的细菌****，让您每天都能享受干净卫生的剃须体验。

    防腐蚀系统充分保护您的皮肤

    防腐蚀系统充分保护您的皮肤

    我们剃须刀的刀片由手术级欧洲钢材制成，这种钢材抗腐蚀且防止刀片混入杂质。低过敏钢材适用于皮肤。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电

    充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电

    充电 1 小时可剃须 50 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。

    配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信

    配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信

    防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。

    翻盖式，更易清洁

    翻盖式，更易清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    出差/旅行时更放心

    出差/旅行时更放心

    确保您的剃须刀不会意外耗光电量。按住开/关 LED 按钮 3 秒钟以锁定剃须刀，在旅途中便不用担心意外打开并耗尽电量。

    充电方便

    充电方便

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    技术规格

    • 附件

      旅行和存放
      保护盖
      剃须 UV Cube

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      50 分钟
      电池类型
      锂电池
      自动电压
      100-240 伏
      输入电压
      5 V
      最大功耗
      4.5  瓦

    • 设计

      颜色
      银色/黑色
      把手
      人体工程学直立手柄
      剃须刀头
      圆形

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH30 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 舒适切剃系统
      • 27 片刀片，每分钟 56,000 转

    • 操作简易

      干湿两用
      • IPX7 级防水
      • 防水设计
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁

    • Skinease 技术

      保护皮肤
      • 微珠保护性涂层
      • 耐腐蚀剃须系统
      智能贴合
      360° 灵动刀头

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    • 剃须刀上（使用剃须 UV Cube 时）
    • *与飞利浦 S3000 系列相比
    • * * 与无微珠的涂层相比
    • * * * 经第三方实验室测试，10 分钟内可杀死剃须刀表面 99.9% 的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、绿脓杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌和白色葡萄球菌

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