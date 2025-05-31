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    Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀

    XP521/03

    劲能净剃，额外的皮肤保护*

    尽量减少对皮肤的刺激，让您每天都保持出色状态。飞利浦5000X系列采用SkinIQ肌能感应科技，配合柔剃模式，为您提供干净的剃须体验和额外的皮肤保护。已经过实验室敏感肌肤测试。

    查看所有优势

    Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀

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    劲能净剃，额外的皮肤保护*

    现已推出柔剃模式

    • 动力自适应传感器
    • 微珠保护性涂层
    • 360° 灵动刀头

    根据胡须密度调节功率，轻松剃须

    智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。我们的 SkinIQ 技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    在皮肤上滑动的顺滑度提升 30%*

    舒适剃须。微珠保护性涂层每平方厘米有 250,000 颗微珠，皮肤顺滑度提高了 30%*。

    敏感模式

    可从常规模式切换到敏感模式，以获得更舒适的剃须体验。

    独特的旋转技术

    飞利浦旋转刀头设计可自动贴合胡须自然生长方向，无论毛发朝哪个方向生长，都能全方位捕捉，实现干净彻底且轻松顺滑的剃须效果。‌

    专为精准高效剃须而设计

    创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽设计，有助于将须发引导至有效的剃须位置。

    即使在难以剃须的地方也能保持较佳的皮肤接触

    灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的 肌肤刺激

    风驰切剃系统

    27片旋转刀片，贴肤剃须，达到干净、顺滑和平整的剃须效果。3,500,000次/分钟切剃*** 每次都能有效地切割每根胡须，剃得干净、光滑和均匀。

    防腐蚀系统充分保护您的皮肤

    剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    充电 1 小时，剃须 60 分钟，支持 3 分钟快速充电

    充电 1 小时可剃须 60 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 3 分钟，即可剃须一次。

    配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信

    防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。

    翻盖式，更易清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    技术规格

    • 附件

      准确修剪器
      保护盖
      USB-A 充电

    • 功率

      电池类型
      锂电池
      使用时间
      60 分钟
      充电
      • 1 小时充满电
      • 3 分钟快速充电

    • 设计

      颜色
      Savio
      把手
      人体工程学直立手柄
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年全球保修
      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      剃须系统
      • PowerCut
      • 每分钟 3,500,000 次切剃
      两种模式
      • 普通
      • 敏感

    • 操作简易

      干湿两用
      • IPX7 级防水
      • 防水设计
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗

    • Skinease 技术

      保护皮肤
      • 微珠保护性涂层
      • 耐腐蚀剃须系统
      智能贴合
      360° 灵动刀头

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