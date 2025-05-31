智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。我们的 SkinIQ 技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
舒适剃须。微珠保护性涂层每平方厘米有 250,000 颗微珠，皮肤顺滑度提高了 30%*。
可从常规模式切换到敏感模式，以获得更舒适的剃须体验。
飞利浦旋转刀头设计可自动贴合胡须自然生长方向，无论毛发朝哪个方向生长，都能全方位捕捉，实现干净彻底且轻松顺滑的剃须效果。
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽设计，有助于将须发引导至有效的剃须位置。
灵活的刀头可360度贴合面部轮廓，即使难剃部位也能轻松贴合，减少因过度用力造成的 肌肤刺激
27片旋转刀片，贴肤剃须，达到干净、顺滑和平整的剃须效果。3,500,000次/分钟切剃*** 每次都能有效地切割每根胡须，剃得干净、光滑和均匀。
剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
充电 1 小时可剃须 60 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 3 分钟，即可剃须一次。
防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
Skinease 技术
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