全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1

飞利浦 i9000 Prestige 昼夜焕新限定版剃须刀，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm根源净剃，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ 技术可感知并适应您的皮肤，带来智能的舒适剃须体验。配合全新的三合一深层清洁按摩刷，让您的皮肤清爽一整天！