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  • 全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1 全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1 全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1

    Limited Edition i9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

    XP9214/56

    全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1

    飞利浦 i9000 Prestige 昼夜焕新限定版剃须刀，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm根源净剃，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ 技术可感知并适应您的皮肤，带来智能的舒适剃须体验。配合全新的三合一深层清洁按摩刷，让您的皮肤清爽一整天！

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    Limited Edition i9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

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    全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • 三重微提切系统
    • 双轨精钢精准刀片
    • 360° 全向精控刀头
    • 水感顺滑舒适圈
    • 5 年保修****
    三重微提切系统，持久净剃

    三重微提切系统，持久净剃

    飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃*，确保不会伤害肌肤，带来卓越净剃效果。

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如一

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如一

    刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。

    双轨精钢精准刀片，无惧7天胡须**

    双轨精钢精准刀片，无惧7天胡须**

    我们的双轨精钢精准刀片能捕捉从各个方向生长的须发。无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有高效的净剃体验**。

    三合一深层清洁按摩刷，扫除油腻

    三合一深层清洁按摩刷，扫除油腻

    三合一深层清洁按摩刷，螺旋式设计的亲肤硅胶刷毛，能深层清洁面部肌肤，去除油脂，污垢和汗液，并带来轻柔按摩作用，让肌肤重现清爽活力，容光焕发。

    压力感应光环，带来舒适肌肤体验

    压力感应光环，带来舒适肌肤体验

    在剃须过程中实时感应压力，并通过灯环的颜色变化提供反馈，引导您使用适宜的剃须压力。

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。

    自动适应并调节切剃动力

    自动适应并调节切剃动力

    剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。

    通过APP获得实时反馈

    通过APP获得实时反馈

    剃须时可通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。

    使用寿命更长：5 年保修***

    使用寿命更长：5 年保修***

    飞利浦为男士理容会员提供5年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。

    1 分钟深层清洁，保持剃须刀洁净

    1 分钟深层清洁，保持剃须刀洁净

    飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。

    修剪您的胡须和鬓角

    修剪您的胡须和鬓角

    具有集成的精确修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。

    IPX7级防水，干湿两用

    IPX7级防水，干湿两用

    可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    USB-A充电，不含电源适配器

    USB-A充电，不含电源适配器

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    保护剃须刀及其附件

    保护剃须刀及其附件

    i9000 Prestige 剃须刀整齐地装在一个旅行收藏盒中，适合在旅行中或在不使用时安全保管。

    经久耐用，可持续环保

    经久耐用，可持续环保

    我们所有的 i9000 剃须刀均采用高品质长寿命部件和可回收包装，刀片则在 100% 使用可再生能源的工厂中生产。

    技术规格

    • 附件

      附件
      三合一深层清洁按摩器
      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      集成弹出式修剪器
      旅行和存放
      收纳盒

    • 软件

      App
      • Philips Home+
      • 通过蓝牙® 连接
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android™ 设备

    • 功率

      电池类型
      锂电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      • 5v = / 1A
      使用时间
      60 分钟

    • 设计

      颜色
      渐变谷神星色
      表面处理
      永恒的典雅
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      5 年保修
      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH91

    • 剃须性能

      智能贴合
      360° 精准灵动刀头
      剃须系统
      • 双轨精钢精准刀片*
      • 三效提须及切剃系统
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 压力感应科技
      • 水感顺滑舒适圈

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      • 清洁中心
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • % 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • 连接到应用程序
      • 高级 OLED 显示屏

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    • 基于飞利浦V型双层精准⼑⽚的提拉切剃系统，由飞利浦内部实验室数据测试得知。
    • **根据飞利浦内部实验室研究
    • ***2025年1月1日后购买并注册部分5系及以上须刀产品后可享(具体型号请详见会员权益页面，若在延保三年期限内发生品牌认为需更换整机情形,原质保期限不变;延保范围同质保,详情请见官网 https://www.philips.com.cn/c-w/consumer-support/warranty/phwarranty )。
    • ****对比飞利浦原有产品SP9862，根据飞利浦内部实验室研究
    • *****对比没有水感舒适圈的刀头，根据飞利浦内部实验室研究
    • ******对比在水中清洗，根据飞利浦内部实验室研究

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