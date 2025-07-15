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全能理容一把搞定，剃须，清洁，按摩，护肤4合1
飞利浦 i9000 Prestige 昼夜焕新限定版剃须刀，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm根源净剃，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ 技术可感知并适应您的皮肤，带来智能的舒适剃须体验。配合全新的三合一深层清洁按摩刷，让您的皮肤清爽一整天！查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃*，确保不会伤害肌肤，带来卓越净剃效果。
刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。
我们的双轨精钢精准刀片能捕捉从各个方向生长的须发。无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有高效的净剃体验**。
三合一深层清洁按摩刷，螺旋式设计的亲肤硅胶刷毛，能深层清洁面部肌肤，去除油脂，污垢和汗液，并带来轻柔按摩作用，让肌肤重现清爽活力，容光焕发。
在剃须过程中实时感应压力，并通过灯环的颜色变化提供反馈，引导您使用适宜的剃须压力。
我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。
剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。
剃须时可通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。
飞利浦为男士理容会员提供5年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。
飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。
具有集成的精确修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。
可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须
轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
i9000 Prestige 剃须刀整齐地装在一个旅行收藏盒中，适合在旅行中或在不使用时安全保管。
我们所有的 i9000 剃须刀均采用高品质长寿命部件和可回收包装，刀片则在 100% 使用可再生能源的工厂中生产。
附件
软件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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