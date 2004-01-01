检查阀门（阀门应处于完全闭合状态）和膜片是否存在破损，例如裂缝、孔洞或撕裂。确保所有部件清洁，并且贴合紧密、安装到位。若阀门或膜片受损，请予以更换。
同时，请检查吸乳软垫或护罩是否破损。
任何出现磨损或损坏的部件均需更换。
以下提供了飞利浦新安怡电动吸乳器常见吸力问题的解决建议。
检查阀门（阀门应处于完全闭合状态）和膜片是否存在破损，例如裂缝、孔洞或撕裂。确保所有部件清洁，并且贴合紧密、安装到位。若阀门或膜片受损，请予以更换。
同时，请检查吸乳软垫或护罩是否破损。
任何出现磨损或损坏的部件均需更换。
吸乳器首次使用前和每次使用后，均需将所有与乳房、母乳接触的部件拆卸、清洁并消毒。
拆卸和清洁阀门时需格外小心。一旦阀门受损，吸乳器可能无法正常工作。清洁阀门时，可在温水中加入少量洗洁精，然后用手指轻轻揉搓。切勿将任何物体插入阀门内部，以免造成损坏。
此外，您还可检查吸乳器的组装情况。请确保所有部件连接牢固、密封良好。部件松动或安装不当，将导致吸力下降。消毒后，趁部件仍处于微湿状态进行组装，有助于提升吸力水平。
若您拥有多款飞利浦新安怡吸乳器产品，请确保不要混用不同产品的部件，且勿使用非飞利浦品牌的部件。
如需了解正确的组装方法，请访问 philips.com/support 对应产品页面，搜索“How to assemble”（或“组装方法”），或查阅在线用户手册。
吸力档位可能设置过低。可尝试使用主机上的按键调节档位。
请选择不会引起疼痛或不适的档位，以实现舒适、高效的吸乳。
吸乳前，可先用热毛巾热敷乳房，并按摩乳晕部位以刺激乳腺，确保乳腺完全疏通，便于吸乳。
另外，吸乳程序启动时，切勿跳过刺激模式。
吸乳前充分刺激乳头，有助于改善吸乳器与乳房的贴合度，并促进高效泌乳。
如需了解充分刺激如何帮助泌乳，请在本网站搜索文章“调高吸力档位就能吸出更多乳汁吗？”，或咨询医护专业人员。
如需购买替换部件和附件，或了解吸乳器的正确使用与穿戴方式，请访问 philips.com/support、联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心，或咨询医护专业人员。
请检查吸乳护罩尺寸是否合适。若吸乳过程中无法吸出乳汁，可能是吸乳护罩尺寸不合适或穿戴方法有误。
如需进一步了解适配与尺寸选择，请在本网站搜索文章“How do I choose the correct breast shield/nipple insert size?”（《如何选择合适尺寸的吸乳护罩/乳头内衬？》）。
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