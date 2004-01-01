吸乳器首次使用前和每次使用后，均需将所有与乳房、母乳接触的部件拆卸、清洁并消毒。

拆卸和清洁阀门时需格外小心。一旦阀门受损，吸乳器可能无法正常工作。清洁阀门时，可在温水中加入少量洗洁精，然后用手指轻轻揉搓。切勿将任何物体插入阀门内部，以免造成损坏。

此外，您还可检查吸乳器的组装情况。请确保所有部件连接牢固、密封良好。部件松动或安装不当，将导致吸力下降。消毒后，趁部件仍处于微湿状态进行组装，有助于提升吸力水平。

若您拥有多款飞利浦新安怡吸乳器产品，请确保不要混用不同产品的部件，且勿使用非飞利浦品牌的部件。

如需了解正确的组装方法，请访问 philips.com/support 对应产品页面，搜索“How to assemble”（或“组装方法”），或查阅在线用户手册。