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如何用飞利浦 OneBlade 修剪胡须？

飞利浦 OneBlade 可对面部胡须进行剃须、修剪和修边。修剪胡须前，请确保您的皮肤清洁干燥。请按照以下有关如何使用 OneBlade 修剪胡须的说明进行操作。