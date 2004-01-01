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如何用飞利浦 OneBlade 修剪胡须？
发表于 2023 年 1 月 10 日
飞利浦 OneBlade 可对面部胡须进行剃须、修剪和修边。修剪胡须前，请确保您的皮肤清洁干燥。请按照以下有关如何使用 OneBlade 修剪胡须的说明进行操作。
- 您的 OneBlade 随附不同的修剪梳，可让您将胡须修剪为不同的长度。
注意：修剪梳的数量和类型可能会因 OneBlade 型号而有所不同。有关具体说明，请务必查阅您的数字用户手册或联系我们。
- 将修剪梳安装到刀片上，梳齿朝上。
- 打开 OneBlade，将其置于皮肤上。
- 确保修剪梳完全接触皮肤，以获得均匀的修剪效果。开始沿修剪梳的梳齿方向修剪须发，然后逆着毛发生长的方向移动，以获得出色的效果。
- 完成后，关闭 OneBlade，并从边缘抓住修剪梳并将其拉出，以将其卸下。每次使用后清洁产品。轻拿轻放刀片，请勿将其轻敲表面，否则会损坏刀片。
- OneBlade Pro 随附精确修剪梳，可让您将须发修剪为不同的长度。为了让您熟悉不同长度的设置，我们建议您从长度最长的设置开始，并逐渐缩短，直到您找到喜欢的修剪长度。
要使用精确修剪梳修剪：
请记住在每次使用后清洁附件和设备，清洁时请勿将其敲击到坚硬的表面上。
- 将修剪梳安装到刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
- 转动毛发长度设定旋钮可选择所需的毛发长度。长度设置以毫米为单位，范围从 0.4 毫米（1/32 英寸）到 9 毫米（11/32 英寸）或 10 毫米（13/32 英寸），具体取决于您使用的 OneBlade Pro 型号。
- 打开您的 OneBlade Pro 并将其贴合于面部，确保修剪梳正面紧贴皮肤。开始修剪面部毛发时，请将刀片的长边逆着毛发生长的方向移动。请注意，并非所有毛发都沿同一方向生长，因此您可能需要尝试多次变换 OneBlade Pro 移动方向，以获得最佳效果。
- 完成后，关闭 OneBlade Pro。首先将修剪梳后部从机身拉出，然后将其滑下刀片，现在可以取下修剪梳了。
- OneBlade 的可调节修剪梳可以将胡须和须髭的长度修剪至 1 毫米至 5 毫米。刻度盘上的各个数字表示修剪后的毛发长度（毫米）。
将修剪梳安装到 OneBlade 刀片上，确保其卡入到位。逆着毛发生长的方向进行修剪，以获得最佳效果（确保修剪梳梳齿平贴在皮肤上）。请参阅下图，以获得进一步指导。
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