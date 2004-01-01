飞利浦鼻毛修剪器可能还配有眉梳和精细修剪梳，具体取决于您的机器型号。

修剪梳长度和设计如下：

眉梳

眉梳 S = 修剪后的眉毛长度 3 毫米或 0.12 英寸

眉梳 L = 修剪后的眉毛长度 5 毫米或 0.19 英寸

将眉梳滑动到鼻毛修剪刀头上（图 1）。确保眉梳滑入刀头两侧的导槽中。

精细修剪梳

精细修剪梳 M = 修剪后的毛发长度 3 毫米或 0.12 英寸

精细修剪梳 L = 修剪后的毛发长度 5 毫米或 0.19 英寸

将精细修剪梳滑至精细修剪器刀头前部，然后向下推后部，直到听到“咔哒”一声（图 2）。