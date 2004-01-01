飞利浦支持
如何连接/拆下飞利浦修剪器的附件？
发表于 2023 年 2 月 23 日
您的飞利浦修剪器、理发器和胡须修理器可能会随附许多不同的附件。在此处了解如何更换和使用这些附件。
- 修剪部件是您的飞利浦修剪器的主要部件。它的刀边较短且锋利，用其可获得快速、干净的修剪体验。
要从您的修剪器机身上拆下修剪部件，请检查您的修剪器机身上是否带有释放按钮。如果有，请按下按钮以拆下部件。
如果修剪器上没有释放按钮，则请将一根手指放在切割部件的齿部下方并向上拉以将其取下。要重新安装修剪部件，请务必妥善对准，将其底部插入修剪器机身中。接下来，使修剪器齿部朝前，缓慢推动该部件，直到听到“咔哒”一声。切勿强行插入附件，否则可能会损坏设备。
如果您安装时遇到困难，请检查机身内部是否有东西卡滞，并尝试用小刷子或棉签清理干净。
- 某些修剪部件侧面有较长的支架。要拆下这些类型的附件，请从两侧拿取，然后将其从产品上拔出。要重新安装这些附件，请将其推回插槽，直到听到“咔哒”一声。
- 要从修剪部件上取下修剪梳，请小心地将其后部从设备中推出，然后将其从修剪部件上滑下。请勿按压或拉动齿部。要将任何类型的修剪梳安装到修剪部件上，请妥善对准修剪梳前部（即修剪梳的齿部）并将其滑动到修剪部件的齿部上。然后，用手指或手掌向下推动网罩的背部或中心。
观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置卡入式修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。
- 像卡入式修剪梳一样，将修剪梳的前部（即修剪梳齿部）滑动到修剪部件的齿部上。向下按修剪梳底座的凸出部分，直至其卡入到位。安装好修剪梳后，您可以设置所需的修剪长度。刻度盘上的各个数字表示修剪后的胡须或毛发长度（以毫米为单位）。
要将修剪梳从修剪部件上取下，请小心地从设备中向上推动修剪梳底部，然后将其从修剪部件上滑下。
- 您可以在飞利浦修剪器修剪部件的顶部添加修剪梳。这些部件可用于修剪一定长度的头发或胡须。
拆下这些类型的修剪梳也很简单。只需将其从您的修剪器上拔出即可。要安装修剪梳，请将其从修剪部件顶部轻轻向下滑动，使凸缘与侧面的指定槽口吻合。
- 飞利浦儿童理发器修剪梳的的更换方法不同。您必须从一侧向后推动修剪梳，直至其完全拆下。
要安装此修剪梳，请确保将带有所需头发长度的一侧朝上。首先，将修剪梳的一侧安装在理发器机身上。然后将另一侧也推入机身并按下以听到“咔嗒”声。
- 某些飞利浦修剪器配有剃毛刀网，可用于舒适地剃除体毛。 在使用带有剃毛刀网的飞利浦产品之前，最好先目视检查设备，以确保剃毛刀网完好无损。
要取出剃毛刀网，请将其从剃毛刀头中拉出。请小心握住剃须刀网的边缘，因为中间部分可能很锋利。要重新安装剃毛刀网，请将其卡回至剃毛刀头，直到听到“咔嗒”一声。
为尽量减少铝箔的磨损，请安全存放产品，并装上保护盖或梳齿保护铝箔免受外界压力或冲击。如果刀网损坏，请立即通过我们的网上商店或您当地的客户服务中心进行更换。
- 飞利浦美体护理器配有专用梳，专为您的身体护理设计。要拆下修剪梳，请将其后部从产品中小心地拔出，然后将其从剃毛刀头部件中拆下或向上推下来。
要安装修剪梳，请将其卡回至剃毛刀网。
请记住，附件可能会因您使用的修剪器或理发器型号而异。请务必参阅用户手册了解详细说明或与我们联系。
- 飞利浦多功能理容组合，随附旋转式鼻毛修剪器附件，可轻松拆卸和安装。
- 要取下鼻毛修剪器附件，请将手指放在附件背面，然后将其向上推离手柄。修剪器或附件带有弹出标志，指示在何处推动可以取下附件。
- 要安装鼻毛修剪器附件，请将附件的凸缘插入正面的导向槽中，然后推附件的背面将其装回产品上（会发出“咔哒”声）。
- 飞利浦鼻毛修剪器附带鼻毛修剪器，有时还附带一个精细修剪器刀头，它们均可轻松拆卸和安装。
- 要取下鼻毛修剪器或精细修剪器刀头，请牢固地抓住设备手柄，然后握住附件逆时针转动，直至手柄上的“^”三角形标志与刀头对齐。然后，只需将附件拉出即可。
- 要安装鼻毛修剪器或修剪刀头，请将其放到手柄上，并使两个“^”三角形标志对齐。然后顺时针转动，直至机身上的三角形标志“^”和附件上的“|”线标志对齐，并且附件固定到位。
飞利浦鼻毛修剪器可能还配有眉梳和精细修剪梳，具体取决于您的机器型号。
修剪梳长度和设计如下：
眉梳
眉梳 S = 修剪后的眉毛长度 3 毫米或 0.12 英寸
眉梳 L = 修剪后的眉毛长度 5 毫米或 0.19 英寸
将眉梳滑动到鼻毛修剪刀头上（图 1）。确保眉梳滑入刀头两侧的导槽中。
精细修剪梳
精细修剪梳 M = 修剪后的毛发长度 3 毫米或 0.12 英寸
精细修剪梳 L = 修剪后的毛发长度 5 毫米或 0.19 英寸
将精细修剪梳滑至精细修剪器刀头前部，然后向下推后部，直到听到“咔哒”一声（图 2）。
