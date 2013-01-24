我的飞利浦浓缩咖啡机没有咖啡流出
如果您的飞利浦浓缩咖啡机不出咖啡，请在下面查找可能的原因和解决问题的方法。
如果您在首次使用机器时注意到这一点，请注意，在这种情况下，只能看到几滴咖啡是正常的。再煮几杯咖啡后，您就可以获得预期的咖啡量。
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滞留的空气会妨碍水正常流动
- 如果您的浓缩咖啡机发出很大噪音，并且水没有流入水箱，这通常是由滞留空气引起的。
以下步骤将帮助您解决此问题：
1. 关闭浓缩咖啡机
2. 清空水箱并拆下 AquaClean 过滤器（或您的机器正在使用的任何其他水过滤器）
3. 向水箱中注水，然后将其放回原位
4. 重启咖啡机咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确可供使用：
1. 摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2. 将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3. 将滤水器放回水箱并为水箱注水
4. 重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5. 选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果您使用 AquaClean 过滤器超过三个月，请更换该过滤器。如果过滤器已使用超过这个时长，则可能会堵塞。
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冲煮套件变脏或堵塞
- 如果冲煮套件变脏或堵塞，这也可能是您的浓缩咖啡机不出咖啡的原因之一。
为防止这种情况发生，务必按以下步骤中的说明每周冲洗一次冲煮套件（或如我们的教程视频中所示）。
1. 关闭浓缩咖啡机。等待 15 至 20 秒，直至咖啡机完全关闭，不再发出任何噪音
2. 打开检修门并取下冲煮套件。您可以通过将“推”按钮按向右侧将其取出，握住冲煮套件并像您的方向拉动
3. 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
注意：为了彻底清洁冲煮套件，我们建议您使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704)。
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咖啡喷嘴堵塞
- 不出咖啡的另一个原因也可能是喷嘴出现了堵塞。
您可以使用导管清洁器或针头来清除污渍。
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使用预磨咖啡功能
- 如果在使用预研磨咖啡功能时超过正确的咖啡粉量，这可能会导致冲煮套件过量加注：咖啡粉将被丢弃，机器将不会流出咖啡。
为防止在使用预研磨咖啡功能时发生这种情况： 在将预研磨咖啡加入预研磨咖啡容器之前，确保机器已正确开启并准备好使用。仅可使用随附的咖啡勺盛满一勺咖啡粉，然后敲击咖啡勺顶部。
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咖啡机需要除垢
- 如果浓缩咖啡机内积聚了水垢，可能会导致故障。
所有飞利浦浓缩咖啡机都有一个专用的除垢指示器，建议您在机器指示时尽快为机器除垢。
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预磨咖啡容器堵塞
- 机器不出咖啡的另一个可能原因是预研磨咖啡容器。
如果是这个原因，您可以按照以下步骤或说明视频进行修复：
1. 关闭浓缩咖啡机。等待 15 至 20 秒，直至咖啡机完全关闭，不再发出任何噪音
2. 打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3. 打开预磨咖啡容器的盖子，将勺柄插入其中
4. 上下移动手柄，直至堵塞的咖啡粉掉落
如果这些解决方案无法解决问题，请联系我们寻求进一步帮助。
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