我的飞利浦浓缩咖啡机没有咖啡流出

如果您的飞利浦浓缩咖啡机不出咖啡，请在下面查找可能的原因和解决问题的方法。



如果您在首次使用机器时注意到这一点，请注意，在这种情况下，只能看到几滴咖啡是正常的。再煮几杯咖啡后，您就可以获得预期的咖啡量。

