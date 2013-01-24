我的飞利浦浓缩咖啡机漏水
如果您注意到飞利浦浓缩咖啡机出现泄漏，请尝试通过以下原因和解决方案解决此问题：
1. 您是否注意到有水泄漏到水盘上？
2. 您是否注意到机器下方或机器侧面有清水？
3. 您是否注意到厨房桌台或机器下方有棕色水渍？
-
1.水流到水盘当中
- 即使您将咖啡喷嘴流出的冲洗水收集到杯子中，您将发现水仍然会积聚在水盘上。这是因为咖啡机在自动冲洗或冲煮咖啡过程中将冲洗水直接排入水盘。回路的内部冲洗可确保咖啡机保持良好的性能。
当咖啡机开/关、冲煮饮品后或使用奶泡器后，咖啡机会执行自动冲洗。
由于存在这种冲洗水，您可能会遇到以下情况：水盘中始终有一些水，或者水盘注满的速度比预期更快。但是，这并不表示咖啡机泄漏。
请注意：如果水盘在冲煮 2 杯咖啡后已满或在一夜之间注满水，我们建议您联系我们以获取进一步帮助。
-
2.机器底部或侧面有清水
- 如果您注意到机器或水箱旁有清水，则可能是因为水箱未正确放置到咖啡机中。
要解决此问题，请确保将水箱完全推回咖啡机。
如果水箱放置正确但咖啡机底部仍然漏出清水，请联系我们以获取进一步帮助。
-
3.厨房桌台上或咖啡机底部有棕色水渍
- 如果您注意到厨房桌台或咖啡机下方有一些水渍，有两个可能的原因：
1. 水盘太满并在取出水盘时溅出棕色水。解决方案：每天或在每次水盘注满指示器弹出时，倒空并冲洗水盘。
2. 如果您在冲洗或冲煮咖啡时取下水盘，冲煮套件的少量冲洗水会滴到厨房桌台或机器右侧下方。最好每周用布擦拭此区域，但不要担心咖啡机会漏水。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。