我的飞利浦浓缩咖啡机漏水

如果您注意到飞利浦浓缩咖啡机出现泄漏，请尝试通过以下原因和解决方案解决此问题：



1. 您是否注意到有水泄漏到水盘上？

2. 您是否注意到机器下方或机器侧面有清水？

3. 您是否注意到厨房桌台或机器下方有棕色水渍？

