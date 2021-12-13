将研磨设置调节到细研磨时，可能会不慎调节到更高的程度，从而导致两块研磨石之间的距离过近。如果研磨过细，可能无法吸水。

解决方法是将咖啡豆容器内的研磨机设置旋钮旋至更大的数字或更大的咖啡豆，即可将研磨设置重新调节到较粗的设置。