我的飞利浦浓缩咖啡机冲煮的咖啡淡而无味
如果您的飞利浦浓缩咖啡机冲煮的咖啡淡而无味，这可能有多种原因。请查看下列可能的原因和解决方案。
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首次使用咖啡机
- 如果这是第一次使用浓缩咖啡机，则第一杯冲煮咖啡可能会有点淡，因为系统需要时间进行调整。
多煮几杯咖啡，以便机器优化咖啡的提取量以及研磨咖啡额浓稠度。
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冲煮套件变脏
- 每周冲洗冲煮套件，因为变脏的冲煮套件滤网会导致水流不畅并影响咖啡口感。按照以下说明清洁冲煮套件或观看支持视频：
- 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
- 打开检修门并取下冲煮套件
- 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
- Section Attachment PDF file, published 2021-12-13
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研磨需要调整
- 将研磨设置调节到细研磨时，可能会不慎调节到更高的程度，从而导致两块研磨石之间的距离过近。如果研磨过细，可能无法吸水。
解决方法是将咖啡豆容器内的研磨机设置旋钮旋至更大的数字或更大的咖啡豆，即可将研磨设置重新调节到较粗的设置。
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机器设置需要调整
- 杯量、醇香设置、研磨设置是能够影响咖啡浓度的咖啡机设置。我们建议您尝试不同的设置。
例如，要增加咖啡的浓度，您可以选择最高的醇香设置，将研磨机设置为细研磨并选择中等杯量。
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预磨咖啡漏斗堵塞
- 打开预磨咖啡漏斗的盖子，并检查其是否被咖啡粉堵塞。如果预磨容器被堵塞了，您可以按照以下说明疏通堵塞：
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。
- 关闭咖啡机并等待其完全关闭
- 从咖啡机中取出冲煮套件。
- 打开预磨咖啡漏斗的盖子，将勺柄插入其中。
- 上下移动手柄，直到堵塞的咖啡粉不再堵塞。
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