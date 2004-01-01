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我的飞利浦剃须刀无法工作

发表于 2023 年 3 月 21 日
如果剃须刀无法工作或无法开启，下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。

我们建议您按照下方所列顺序执行各步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。

1.您的飞利浦剃须刀未充电。

如果您拥有飞利浦充电式剃须刀，则其电池电量可能已耗尽。建议您先为剃须刀充电，然后再尝试重新打开。有关如何为剃须刀充电的详情，请参阅用户手册。

如果您的飞利浦剃须刀不可充电，则在使用时应将其电源插头插入带电的插座。

2.您的飞利浦剃须刀变脏了。

剃须刀无法打开或不工作，可能是因为其变脏了。可能有毛发或污垢卡在其中，导致剃须刀头阻塞。

要解决该问题，需正确清洁剃须刀。如有可能，可取下剃须刀头并从内部清洁剃须刀。有关详细的清洁说明，请参阅用户手册。

对于部分剃须刀，清洁提示符号会闪烁以告知您剃须刀需要清洁。

飞利浦剃须刀清洁提示符号

3.您的飞利浦剃须刀未正确组装。

剃须刀可能无法工作的另一个原因是未正确组装。要了解有关如何重新组装剃须刀的正确说明，请参阅用户手册。

4.飞利浦剃须刀上的旅行锁已启用。

部分飞利浦剃须刀具有“旅行锁”功能。如果已启用该功能，则剃须刀将无法打开。您可能会看到剃须刀上闪烁“锁定”符号以告知您旅行锁已启用，具体取决于您所拥有的剃须刀型号。

要禁用旅行锁，请将剃须刀的开/关按钮按下 3 至 5 秒钟。现在，尝试重新打开剃须刀。

飞利浦剃须刀旅行锁符号

5您的飞利浦剃须刀已损坏。

飞利浦剃须刀可能已损坏，导致马达无法再运转了。在此情况下，请联系我们以了解我们如何才能为您提供进一步的帮助。

6您的飞利浦剃须刀已插入电源。

如果飞利浦剃须刀干湿两用型号插入电源，它们将无法运行。此类剃须刀可在淋浴时使用，其手柄上印有淋浴图标。出于安全考虑，它们只在未连接到电源的情况下工作。

您的剃须刀是否仍有问题？

如果这些提示均无法解决问题，则剃须刀内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换剃须刀。 
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