如果您拥有飞利浦充电式剃须刀，则其电池电量可能已耗尽。建议您先为剃须刀充电，然后再尝试重新打开。有关如何为剃须刀充电的详情，请参阅用户手册。

如果您的飞利浦剃须刀不可充电，则在使用时应将其电源插头插入带电的插座。