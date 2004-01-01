如果不定期清洁飞利浦剃须刀，剃须刀头周围会堆积毛发和碎屑。这些堆积物会影响剃须刀的性能，并阻碍剃须刀头正常转动。

有关如何清洁剃须刀的概要说明，请观看下面的视频（虽然剃须刀型号各不相同，但相同的原理适用于所有飞利浦剃须刀。详情请参阅您的用户手册。如果您找不到纸质版的用户手册，可以从网上获取电子版。）

提示：轻触/点击以开始观看视频后，轻触/点击视频底部的 COG 图标可启用您所用语言的字幕（如果需要）。