如果不定期清洁飞利浦剃须刀，剃须刀头周围会堆积毛发和碎屑。这些堆积物会影响剃须刀的性能，并阻碍剃须刀头正常转动。
有关如何清洁剃须刀的概要说明，请观看下面的视频（虽然剃须刀型号各不相同，但相同的原理适用于所有飞利浦剃须刀。详情请参阅您的用户手册。如果您找不到纸质版的用户手册，可以从网上获取电子版。）
提示：轻触/点击以开始观看视频后，轻触/点击视频底部的 COG 图标可启用您所用语言的字幕（如果需要）。
如果您的飞利浦剃须刀无法正常工作、无法充电或无法开机，请按照以下故障排除步骤操作。
请按照提供的顺序执行各个步骤。虽然有些步骤可能看起来很简单，但这样做可以排除很多常见问题，帮您更快找到问题的根本原因。
若按下电源按钮后剃须刀无响应，请将其连接至电源，并充电至少 2 小时。
充电提示
注：多数飞利浦剃须刀都支持湿剃功能，因此它们都内置了安全机制，可在连接电源插座时防止剃须刀启动。请先为剃须刀充好电，拔下插头，然后再开启剃须刀。
如果您最近拆卸过剃须刀进行清洁或更换剃须刀头，请仔细检查是否已正确重新组装。如果剃须刀头部件（即固定剃须刀头的部件）打开或拆下时，剃须刀仍能正常开机，即表示剃须刀头组装不正确，并可能导致剃须刀无法正常开启。
请参阅用户手册，了解如何正确安装剃须刀头。若找不到纸质版用户手册，可从网上获取电子版。
多数飞利浦剃须刀都配有内置旅行锁，可防止其在手袋或手提箱内意外打开。
如果剃须刀手柄上显示一个小挂锁符号，则表示旅行锁激活。按住电源按钮 3 秒钟可将其关闭（请注意：对于配有数字显示屏的型号，请通过手柄上的内置显示屏来关闭旅行锁）。
如果您已按照上述步骤操作，但飞利浦剃须刀仍无法正常工作，请联系我们以获取更多支持。
