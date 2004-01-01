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我的 Sonicare 牙刷发出响亮噪音

如果牙刷发出较大噪音，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。



我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。或者，您也可以观看下方视频以解决问题。