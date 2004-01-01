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我的 Sonicare 牙刷发出响亮噪音
发表于 2024 年 8 月 23 日
如果以下说明无法解决问题，请联系我们
或单击此处
提交在线保修申请，以便我们可以帮助您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。
如果牙刷发出较大噪音，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。或者，您也可以观看下方视频以解决问题。
- Sonicare 牙刷采用强力振动来清洁牙齿。与手动牙刷相比，声音更大。如果您是首次使用电动牙刷，可能需要一段时间适应电动刷牙。
- 如果在无刷头的情况下打开牙刷，噪音更大。务必确保牙刷上装有刷头。
- 如果您的牙刷发出异常响亮的噪音，可能是因为刷头松动。确保刷头已牢固安装到手柄上且没有松动。根据振动强度需要，手柄和刷头之间应留有小间隙。
- 也可能意味着您的刷头已磨损。我们建议每三个月更换一次刷头。您可以在我们的在线商店购买新的刷头。
- 尝试以下步骤：
步骤 1：从手柄上拆下刷头。
步骤 2：启动牙刷。
牙刷是否仍发出较大或异常噪音？
- 是：牙刷损坏。我们建议您申请在线维修或更换。
- 否：如果噪音停止，您的刷头有缺陷或已磨损。您需要更换新的刷头。
- 如果这些提示均无法解决问题，则牙刷内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换牙刷。
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