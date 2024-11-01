您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可能在煎锅上或设备正上方有一个观察窗（见下图）。根据您的型号，请按照以下步骤清洁空气炸锅的观察窗。

窗口在煎锅上

在这种情况下，您只需使用洗碗机，或者用柔软的海绵和任何普通洗碗液手洗即可。

窗口位于设备的正上方