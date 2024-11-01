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如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅
发表于 2025 年 5 月 15 日
在下面的文章和视频中了解清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的所有信息。
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您可以使用热水、洗涤液和软海绵清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸锅、炸蓝或炸锅插入件。请记住以下几点：
- 在清洁之前，让 Airfryer 空气炸锅冷却大约 30 分钟。
- 您空气炸锅的炸锅、炸蓝或炸锅插入件都有一个不粘涂层。不要使用金属厨具或研磨性清洁材料清洁，因为这样可能损坏不粘涂层。
- 如果食物残渣粘在煎锅底部，可在煎锅中加入热水和清洁剂，然后浸泡 5 至 10 分钟。浸泡会使煎锅的残渣变松，更易清除。确保使用能够洗掉脂肪的清洁液。
注意：
- 如果煎锅或炸篮上有油脂污渍，但您使用清洁液无法清除，请使用更强力的液体脱脂剂清洗。请按照包装上的说明进行操作。
- 飞利浦 Airfryer 空气炸锅、炸蓝或炸锅插入件可以在洗碗机中安全清洗。
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请按照以下步骤清洁 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件：
- 拔掉飞利浦 Airfryer 空气炸锅的电源插头，并确保炸锅不热。
- 取出炸篮和煎锅。
- 为了避免划伤，请放置一块软布，并将电器倒置在上面，以接触到加热元件。
- 使用软海绵和热水清洁产品的内侧和加热元件。
- 如有必要，可使用软到中等硬度的毛刷清理粘在加热元件上的食物残渣。不要使用钢丝刷或硬毛刷，因为这可能损坏加热元件的涂层。
- 清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅后，将产品重新直立放置，不在其中放入任何食物，然后启动炸锅并让其运转几分钟。无法擦除的松动残渣将会立即掉入煎锅中。
注意：可以使用柔性刷清洁加热元件后面的区域。
注意：飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅和炸篮可用洗碗机清洗。
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您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可能在煎锅上或设备正上方有一个观察窗（见下图）。根据您的型号，请按照以下步骤清洁空气炸锅的观察窗。
窗口在煎锅上
在这种情况下，您只需使用洗碗机，或者用柔软的海绵和任何普通洗碗液手洗即可。
窗口位于设备的正上方
- 拔掉飞利浦 Airfryer 空气炸锅的电源插头，并确保炸锅不热。
- 取出炸篮和煎锅。
- 为了避免划伤，请放置一块软布，并将电器倒置，以便接触到窗口。
- 使用软海绵和热水清洁产品的观察窗。
- 清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅后，将产品重新直立放置，不在其中放入任何食物，然后启动炸锅并让其运转几分钟。
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以下信息仅适用于 NA55x 型号。
您的 NA55X Airfryer 空气炸锅配备了蒸汽清洁功能（仅限大号煎锅）。这意味着，除了正常清洗锅具，您还可以使用蒸汽清洗从而获得更好的清洗效果。
- 蒸汽清洗有助于溶解油脂残渣，深入清洁大号煎锅。清洁程序持续 20 分钟，其中 15 分钟用于蒸汽清洁，5 分钟用于烘干锅具。要使用该功能，请按照以下步骤操作：
- 从产品中取出水箱。
- 向水箱内注水至最高水位标示。
- 盖好水箱盖，避免漏水。
- 将水箱放在设备顶部的凹槽上，向下按压以确保其固定。
- 按下电源开/关按钮可打开产品。
- 选择大号煎锅。
- 按下蒸汽清洁按钮，开始清洁右仓。右侧的“时间指示灯”开始闪烁。
- 按下“开始/暂停”按钮开始清洁。温度和时间指示灯将停止闪烁。
- 15 分钟后，设备将持续发出哔声，蒸汽清洁图标将闪烁，直到您取出平底锅。这表明清洁过程已经完成，接下来将进入 5 分钟的烘干阶段。
- 拆下并清空煎锅。
- 冲洗炸篮和煎锅，去除残留物。如果油脂残留在锅和篮子里，用海绵沾肥皂水或清洁剂清洗，然后再冲洗一遍。
- 用抹布或厨房纸巾擦去加热器周围溶解的油脂。使用空气炸制或蒸汽炸制功能时，加热器周围会积聚一些油脂。定期的蒸汽清洁和擦拭有助于保持设备内里顶部的清洁。
- 将煎锅插回设备，自动启动烘干模式。
- 五分钟后，设备发出哔声表示烘干程序完成。
提示：首次使用前或长时间不使用时，建议使用“蒸汽清洁”功能彻底清洁水圈和右仓。
注意：启动蒸汽清洗或除垢程序时，设备背面可能会产生大量蒸汽。如果您的设备靠近墙壁，您可能会发现冷凝水。
在启动这两个程序之前，请确保：
- 出风口不要直接对着插座。
- 请勿将其他厨房用具放在设备旁。
- 将设备放置在距离墙壁 20 厘米远的地方，减少在墙壁上形成冷凝水。
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