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我无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶

发表于 2023 年 8 月 23 日
如果您无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶，有一个简单的解决方案。请检查硬管上的型号，并在此处了解如何自行解决。

8000 和 7000 系列无绳：

  • 关闭产品（图 1）。
  • 将产品保持在 45 度角的同时，按下按钮取下集尘桶（图 2）。 
如果您想清洁集尘桶，请参照以下步骤： 
  • 提起彩色部件，以触及集尘桶（图 3）。  
提示：如果难以从集尘桶上拆下此部件，您可以用手轻击集尘桶周围，让彩色部件稍微松动。如果您手握集尘桶底部，并用另一只手提起彩色部件，会更容易拆卸。 
  • 清空集尘桶（图 4）。  
  • 在水龙头下冲洗集尘桶。请勿使用洗碗机（图 5）。  
  • 将集尘桶放回原位之前，确保其完全晾干（图 6-7）。  
确保先对准集尘桶的突出部分，然后再将其固定到位。
有关更多详细说明，请观看以下视频。 
 
8000 7000 无绳
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3000 和 2000 系列无绳

集尘桶没有对准时，如果您按住手持式设备上的开关，集尘桶可能会卡住或错位。这种情况下，您会看到集尘桶和手持式设备的电机部件之间存在间隙。

在下面的视频中，我们向您展示正确的集尘桶放置方式以及如何解决此问题。 
 

SpeedPro Max 和 SpeedPro

在您试图打开 SpeedPro (Max) 的集尘桶时，请确保按照以下步骤执行操作： 
  • 关闭产品。 
  • 按下手持式设备上靠近集尘桶的释放钮，卸下集尘桶（图 1）。 
  • 取下盖子并清空集尘桶（图 2-3）。
  • 放回集尘桶盖。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确关闭（请参见图 4）
  • 装回集尘桶。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确放置（请参见图 5）
上述解决方法是否仍无法解决问题？请联系我们获得进一步帮助，联系方式如下：www.philips.com/support 
 
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