关闭产品（图 1）。

将产品保持在 45 度角的同时，按下按钮取下集尘桶（图 2）。

如果您想清洁集尘桶，请参照以下步骤：

提起彩色部件，以触及集尘桶（图 3）。

提示 ：如果难以从集尘桶上拆下此部件，您可以用手轻击集尘桶周围，让彩色部件稍微松动。如果您手握集尘桶底部，并用另一只手提起彩色部件，会更容易拆卸。

清空集尘桶（图 4）。

在水龙头下冲洗集尘桶。请勿使用洗碗机（图 5）。

将集尘桶放回原位之前，确保其完全晾干（图 6-7）。

确保先对准集尘桶的突出部分，然后再将其固定到位。