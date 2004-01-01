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我无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶
发表于 2023 年 8 月 23 日
如果您无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶，有一个简单的解决方案。请检查硬管上的型号，并在此处了解如何自行解决。
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8000 和 7000 系列无绳：
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如果您想清洁集尘桶，请参照以下步骤： 提示：如果难以从集尘桶上拆下此部件，您可以用手轻击集尘桶周围，让彩色部件稍微松动。如果您手握集尘桶底部，并用另一只手提起彩色部件，会更容易拆卸。
- 关闭产品（图 1）。
- 将产品保持在 45 度角的同时，按下按钮取下集尘桶（图 2）。
确保先对准集尘桶的突出部分，然后再将其固定到位。
- 清空集尘桶（图 4）。
- 在水龙头下冲洗集尘桶。请勿使用洗碗机（图 5）。
- 将集尘桶放回原位之前，确保其完全晾干（图 6-7）。
有关更多详细说明，请观看以下视频。
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3000 和 2000 系列无绳
- 集尘桶没有对准时，如果您按住手持式设备上的开关，集尘桶可能会卡住或错位。这种情况下，您会看到集尘桶和手持式设备的电机部件之间存在间隙。
在下面的视频中，我们将向您展示正确的集尘桶放置方式以及如何解决此问题。
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SpeedPro Max 和 SpeedPro
- 在您试图打开 SpeedPro (Max) 的集尘桶时，请确保按照以下步骤执行操作：
上述解决方法是否仍无法解决问题？请联系我们获得进一步帮助，联系方式如下：www.philips.com/support。
- 关闭产品。
- 按下手持式设备上靠近集尘桶的释放钮，卸下集尘桶（图 1）。
- 取下盖子并清空集尘桶（图 2-3）。
- 放回集尘桶盖。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确关闭（请参见图 4）。
- 装回集尘桶。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确放置（请参见图 5）。
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