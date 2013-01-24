我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器发出响亮或异常的声音/
如果您的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器发出响亮或异常的声音，则可能存在多种原因。根据您的型号，请从以下各项了解如何解决该问题。
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1.AquaTrio 9000 系列
- 如果您的飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器发出响亮或异常的声音，则可能存在多种原因：
仅吸尘模式
气流受阻
，气流可能被卡在设备中的异物部分阻塞。滚刷周围可能缠有毛发或其它障碍物。在继续吸尘之前，请检查是否有障碍物，并将其清除干净。也可能有障碍物堵住了集尘桶内的滤芯。请检查滤芯内是否有障碍物并将其清理干净。
使用了不同的配件
当您使用的配件与常用配件不同时，您可能会注意到飞利浦真空吸尘器会发出不同的噪音。
在停用正在使用的配件时，检查产品的声音是否会恢复正常。如果是这样，请不要担心噪音问题，这是正常现象。
滤网堵塞或移位
如果飞利浦真空吸尘器的滤网堵塞，可能会发出异常声音。要解决此问题，请按照以下步骤清洗滤网（如下图所示）：
1. 从集尘桶上取下滤网盒（见图 a1）。
打开滤网盒并取出海绵滤网（见图 a2）。
2. 在垃圾箱上方抖动海绵滤网，以抖落上面的一层灰尘污垢。然后在水龙头下冲洗海绵滤网并挤压以拧干水分（见图 a3）
注意：该滤网装置包含一个滤网盒和一个海绵滤网。请确保滤网盒在清洁过程中不会被弄湿。
3. 用湿布清洁滤网盒（见图 a4）
注意：请勿使用真空吸尘器、刷子、水或任何清洁剂清洁滤网盒中的白色材料。否则会损坏该材料。
4. 挤干海绵滤网中的水分，并确保海绵滤网完全干燥，然后再将其放回滤网盒中。
将带有海绵滤网的滤网盒放回集尘桶中。将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 a5）
注意：如果没有装回带海绵滤网的滤网盒，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。
真空吸尘器发出异常声音的另一个原因是滤网移位。请将装有海绵滤网的滤网盒放回集尘桶
集尘桶已满
当飞利浦真空吸尘器的集尘桶已满时，可能会导致产品发出异常声音。请按照以下步骤清空集尘桶。
我们建议定期清空集尘桶，并确保灰尘污垢不超过 “MAX”（最大）标示处。这可防止加速滤网堵塞（见图 b1）。
1. 按下按钮以释放集尘桶的 3 合 1 手持设备（见图 b2）。
2. 将滤网盒从集尘桶中拉出（见图 b3）。
3. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 b4）。
4. 将滤网盒装回集尘桶（见图 b5）。
注意：确保集尘桶完全干燥，然后再将滤网盒装回集尘桶。晾干大约需要 24 小时。
5 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。确保先连接后部，然后连接前部，使其“咔嗒”一声卡入到位（见图 b6）。
请按照以下步骤清空集尘桶（如下图所示）：
1. 拆下包括海绵滤网在内的滤网盒（见图 c1）。
2. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 c2）。
3. 在水龙头下冲洗集尘桶内侧和旋风过滤器（见图 c3）。
注意：请勿在洗碗机中清洗集尘桶！
4. 使集尘桶和旋风过滤器完全干燥（见图 c4）。
5 当集尘桶干燥后，重新装回带海绵滤网的滤网盒（见图 c5）。
6 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 c6）。
注意：如果没有装回带海绵滤网的滤网盒，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。
电机损坏
如果上述情况不适合您遇到的情况，则有可能是您的飞利浦真空吸尘器的电力马达损坏了。在这种情况下，请联系我们以获取进一步帮助。
吸尘和湿拖模式
可能有毛发或其它异物缠绕在一个或两个电机周围。请拆下微纤维毛刷，检查电机是否有异物并将其清理干净。
如果您已检查上述所有情况，但您的真空吸尘器仍然发出噪音，则可能存在技术故障。在这种情况下，请联系我们。
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2.AquaTrio Pro & 3.AquaTrio
- 如果您的飞利浦 AquaTrio (Pro) 真空吸尘器发出响亮或异常的声音，则可能存在多种原因。请在此处了解如何解决此问题。
强劲的 AquaTrio (Pro) 引擎已打开
您的飞利浦 AquaTrio (Pro) 真空吸尘器配备的引擎十分强劲，从而导致比其他真空吸尘器发出更大的声音。
有物体卡在吸嘴中
您的真空吸尘器可能吸入了某个物体（比如一块小石头），该物体可能被卡在吸嘴中，从而发出咔吱声。打开吸嘴盖并取出卡住的物体。
毛刷出现破损
当 AquaTrio (Pro) 毛刷出现破损时，您的真空吸尘器可能会比往常发出更大的声音。如果出现这种情况，请更换毛刷。
注意：您的 AquaTrio (Pro) 毛刷应每隔 6 个月更换一次。
出现技术故障
如果您已检查上述所有情况，但您的真空吸尘器仍然发出噪音，则可能存在技术故障。在这种情况下，请联系我们。
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毛刷出现破损
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AquaTrio 毛刷出现破损时，您的真空吸尘器可能会比往常发出更大的声音。
如果发生这种情况，请更换毛刷。
AquaTrio 毛刷的代码是：FC8054
请注意：您的 AquaTrio 毛刷应每隔 6 个月更换一次。
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有技术故障的
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如果您已检查上述所有情况，但您的真空吸尘器依然发出噪音，则可能存在技术故障。
在这种情况下，请联系我们。
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