飞利浦支持
我的 Sonicare 声波电动牙刷不充电
发表于 2024 年 8 月 27 日
如果以下说明无法解决问题，请联系我们
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提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。
如果牙刷无法充电，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
- 所有 Sonicare 牙刷的充电器都不同，不能兼容其它型号的 Sonicare 牙刷。我们建议使用牙刷随附的原装充电器为牙刷充电。
注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。
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电动牙刷插入电源后无法充电？您的插座可能无法正常工作。尝试使用其他插座充电。
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尝试检查充电适配器或电源线是否损坏。如果您发现适配器或电源线有任何损坏，请立即停止使用。在我们的在线商店购买替换产品。
注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。
- 如果您使用充电架、充电座或充电杯，请确保将牙刷放在充电器的中央位置。牙刷将发出两声短促的“哔声”，或电池指示灯将亮起，即可确认牙刷已正确放置在充电器上。
确保充电器没有放置在金属表面或靠近其他充电器，以避免充电时可能造成的干扰。
- 如果这些提示均无法解决问题，则牙刷内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换牙刷。
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