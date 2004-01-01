尝试检查充电适配器或电源线是否损坏。如果您发现适配器或电源线有任何损坏，请立即停止使用。在我们的在线商店购买替换产品。



注意：如果您位于中国，并在 2024 年 9 月 1 日之前购买的牙刷，请致电 4008 800 008 寻求支持。