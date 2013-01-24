我的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 吸力较低
如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 或 SpeedPro Max Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议。
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滤网堵塞
- 如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滤网变脏，可能会影响无绳吸尘器的性能。
为了获得理想的清洁吸力，请按照以下步骤清洁滤网：
1. 将集尘桶从产品中取出
2. 将滤网从集尘桶的下方取出
注意：该滤网包含一个普通滤网和一个海绵滤网。普通滤网不能用水清洗。海绵滤网可以用水清洗。
3. 将海绵滤网与普通滤网分开
4. 用水清洗海绵滤网，并等待其完全晾干
注意：海绵滤网需要完全晾干后才能放回产品中。
5. 通过敲击来进行清洁普通滤网
6. 将普通滤网和海绵滤网放在一起，然后放回防尘桶
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滚刷堵塞
- 污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滚刷下方。这可能会导致滚刷堵塞。
要解决此问题，请按照以下步骤清洁真空吸尘器的滚刷：
1. 关闭产品
2. 将吸嘴倒转
3 .切换专用夹以取出滚刷（参见下图 2）
4. 使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢（参见下图 3）
5. 将滚刷重新插入吸嘴（参见下图 4）
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集尘桶已满
- 如果集尘桶已满，您的无绳吸尘器的性能可能会降低。
为了获得理想性能，请执行以下步骤：
1. 关闭产品，并将集尘桶从产品中取出
2. 打开集尘桶
3. 将集尘桶内的脏物倒入垃圾箱中
4. 用湿布清洁集尘桶内部
这些解决方案均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。