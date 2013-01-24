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我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的计时器卡住或未倒计时。

您的 Airfrayer 空气炸锅的软件可能会被中断。要解决此问题，请拔下产品电源插头，等待 3 分钟，然后再重新插入。如果计时器仍未倒计时，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。

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